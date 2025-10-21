東吉東「突棘行動」 順手清出滿船海廢

澎湖群島海洋保護志工團協會東吉東「突棘行動」，清除150隻棘冠海星。（圖：澎湖群島海洋保護志工團協會提供）

風神颱風及東北季風「共伴效應」，在澎湖出現10級強陣風，澎湖群島海洋保護志工團協會東吉東「突棘行動」趕在起風前清除150隻棘冠海星，並帶回整船的海洋廢棄物。（記者劉禹慶）

澎湖群島海洋保護志工團協會東吉東「突棘行動」，順道帶回整船的海洋廢棄物。（圖：澎湖群島海洋保護志工團協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法