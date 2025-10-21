eSIM轉移收費300元 NCC主委提名人：不合理

國家通訊委員會（NCC）主委被提名人蔣榮先認為，eSIM轉移收取300元費用不合理，如有幸上任會跟業者溝通。（記者蔡昀容攝）

越來越多手機支援虛擬SIM卡「eSIM」，但每次轉移換發都要付三百元費用，引起民怨。國家通訊傳播委員會（NCC）主委提名人蔣榮先昨赴立法院答詢，認為費用不合理，表示若有幸進NCC，會跟電信業者溝通。

NCC委員懸缺四人一年多，行政院七月提新名單二度闖關，立法院交通委員會昨啟動審議，正副主委提名人蔣榮先、程明修出席備詢。



立委葛如鈞表示，台灣是科技之島，eSIM設定及轉移竟要臨櫃辦理，NCC應推動電信業務全面適用電子簽章；並批業者eSIM設定費收三百元，每次轉移竟再收三百元。還提到去年二月，NCC針對國外郵寄第二級電信管制射頻器材，每案增收七五〇元審查費，五天後因民怨喊卡退費，引發「七五〇之亂」。

蔣榮先回應，如有幸進NCC，會了解電子簽章推動業務；eSIM部分收費不太合理，會與業者溝通；至於七五〇元審查費，他不支持。

蔣榮先也承諾，若進入NCC會維持中立、不受政治力影響，並提出四點期許：確保各媒體公平發展空間；因應科技推動法規，避免政策落後技術發展；強化社群等大型媒體平台責任及透明度；加速寬頻建設，縮短數位落差。

