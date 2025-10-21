為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    eSIM轉移收費300元 NCC主委提名人：不合理

    2025/10/21 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    國家通訊委員會（NCC）主委被提名人蔣榮先認為，eSIM轉移收取300元費用不合理，如有幸上任會跟業者溝通。（記者蔡昀容攝）

    國家通訊委員會（NCC）主委被提名人蔣榮先認為，eSIM轉移收取300元費用不合理，如有幸上任會跟業者溝通。（記者蔡昀容攝）

    越來越多手機支援虛擬SIM卡「eSIM」，但每次轉移換發都要付三百元費用，引起民怨。國家通訊傳播委員會（NCC）主委提名人蔣榮先昨赴立法院答詢，認為費用不合理，表示若有幸進NCC，會跟電信業者溝通。

    NCC委員懸缺四人一年多，行政院七月提新名單二度闖關，立法院交通委員會昨啟動審議，正副主委提名人蔣榮先、程明修出席備詢。

    立委葛如鈞表示，台灣是科技之島，eSIM設定及轉移竟要臨櫃辦理，NCC應推動電信業務全面適用電子簽章；並批業者eSIM設定費收三百元，每次轉移竟再收三百元。還提到去年二月，NCC針對國外郵寄第二級電信管制射頻器材，每案增收七五〇元審查費，五天後因民怨喊卡退費，引發「七五〇之亂」。

    蔣榮先回應，如有幸進NCC，會了解電子簽章推動業務；eSIM部分收費不太合理，會與業者溝通；至於七五〇元審查費，他不支持。

    蔣榮先也承諾，若進入NCC會維持中立、不受政治力影響，並提出四點期許：確保各媒體公平發展空間；因應科技推動法規，避免政策落後技術發展；強化社群等大型媒體平台責任及透明度；加速寬頻建設，縮短數位落差。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播