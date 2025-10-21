新北公共運輸智慧化 電動公車年底達400輛

新北市推動公車電動化，至今年底全市電動公車將達到400輛，明年倍增至808輛。（記者賴筱桐攝）

新北市近年以「安全、便利、智慧、永續」為核心發展交通建設，打造以市民需求為主的公共運輸網絡，除了優化候車環境，也致力推動公車電動化，至今年底，全市電動公車將達到四百輛，占公車總數十六％，明年將倍增至八〇八輛、占比達卅三％，邁向低碳、智慧、友善的交通願景。

交通局長鍾鳴時表示，新北市目前公車總數約二千五百輛，其中低地板公車一千六百輛、高快速公車七百輛及中巴士二百輛。市府積極推動公車電動化，截至十月，電動公車三一〇輛、占全市公車總數十二．四％，預計至年底將達到四百輛，占比提升至十六％，並在明年倍增至八〇八輛、占比達卅三％。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，新北市打造智慧、友善的候車環境，全市建置一六七五座候車亭與三〇八〇座智慧站牌，服務涵蓋率達九成，並整合動態資訊顯示系統，提供即時班次、到站預測與路況資訊，動態資訊系統接收車內設備回傳訊息時可即時掌握車輛行車狀況，強化乘車安全和營運效率。

此外，為提升交通運輸效能，交通局在重要轉乘節點設置轉運站，例如板橋轉運站、林口轉運站、三鶯轉運站、永寧轉運站，以及未來淡江大橋通車後的淡水微型轉運站，希望整合各式運具，縮短旅客轉乘距離與時間，提升服務便利性，促進民眾搭乘大眾運輸，也能有效引導車流，減緩市區交通壅塞，並帶動周邊區域發展，打造「便捷轉乘、一票到底」的交通生活圈。

交通局表示，未來將以「綠能、智慧、友善、安全」為交通建設主軸，擴充智慧交通基礎設施，完善動態資訊網絡，並與公車業者合作，加速電動公車汰換，建置充電設施。

