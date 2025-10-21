協調所轉型協調會報 設9組推動重建復原

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害造成光復淹水，淤沙最嚴重厚達2公尺的林田幹線目前已經挖通。（記者王錦義攝）

馬太鞍溪堰塞湖潰流滿月在即，中央災害應變中心前進協調所將在廿二日退場，總協調官季連成說，未來將轉型為中央協調會報，著重在重建復原，成立九組、派遣十人在花蓮，推動處置堰塞湖等短中長期計畫。

目前馬太鞍溪堰塞湖每日排水量介於五十至一百萬噸之間，出水穩定且水位正常，若持續維持現況，近日可望解除紅色警戒。

總統賴清德昨也重申，馬太鞍溪堤防已修復，並將在明年雨季來臨前修建十一公尺高、五十公尺寬的「超級堤防」，馬太鞍溪橋則預計明年底完成修復。

季連成指出，未來中央協調會報將分為九組，包括堰塞湖處置組、農業復建組、交通橋梁組、堤防復建及河川疏濬組、環境及公共設施復原組、協助收容安置組、家園復建組、校園重建組、產業及觀光振興組。由政委陳金德擔任執行秘書、李孟諺顧問與行政院東辦執行長洪宗楷擔任副執行秘書。

季連成說，馬太鞍溪河砂疏濬今年底前要達一百萬立方公尺淤土，明年汛期前完成三百萬立方公尺、明年底達六百萬立方公尺；目前紅色警戒標準值為每日累積雨量二百毫米，若於明年汛期前完成三百萬方淤土疏濬，未來警戒標準值每日累積雨量可再上修至二五〇至三百毫米。

季連成說，因應光復鄉排水需求，另由縣府研議是否增設滯洪池、抽水站，家戶規劃架設防水閘門等，提出計畫再由中央補助；未來將針對台糖倉庫等空間進行優化，以提升收容處所舒適性；中長期安置設中繼屋，針對七十一戶重災戶災損房屋進行結構安全評估，將與縣府配合執行。

馬太鞍溪堰塞湖災後工作將轉型成為中央協調會報，以重建復原為主。 （記者王姝琇攝）

