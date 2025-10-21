燕子口堰塞湖水位穩定 持續滲流

林保署花蓮分署派機具到燕子口邊坡開便道。（民眾提供）

受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，花蓮地區前天開始降雨，幸雨勢不大。中央前進協調所與林業保育署指出，中橫燕子口堰塞湖水位維持穩定，水位距壩頂約四．五公尺，便道開挖雖只剩十公尺，但「怪手每前進一公尺就有石頭掉落」，作業環境十分危險。

暫無立即潰流之虞

中橫燕子口堰塞湖壩高約四十公尺，壩體約四十萬立方公尺，迴水長度約兩千三百公尺，湖水面積十．五公頃，蓄水量為一七五萬噸，水位距離壩頂約四．八公尺，滿庫為兩百卅萬噸。湖水持續經壩底滲流與靳珩隧道溢流排出，暫無立即潰流之虞，安全起見仍維持紅色警戒。

便道開挖距壩頂10公尺

林保署表示，燕子口便道開挖工程進入最後階段，距壩頂約剩十公尺路程，屬最艱難路段。現場邊坡極不穩定，落石不斷，為確保人員安全，必須待環境穩定後再推進。

林保署指出，工程目標是降挖壩頂約五公尺，讓湖水能從新開挖水道順利排出，預計最快三至四天、最慢一週可見明顯成效。

公路局東區養護工程分局指出，因燕子口堰塞湖導致立霧溪水位上漲，恐發生溢流影響沿線橋梁安全，花蓮工務段必要時不排除封閉太魯閣大橋，已派員在大橋兩端守視，並備妥封橋的設備。也呼籲用路人颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入。

林保署24小時監控

中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳轉達行政院長卓榮泰指示，請農業部林保署持續廿四小時監控堰塞湖，並全面盤點全國現有的堰塞湖的狀況，針對農業部有關堰塞湖的處理方案持續檢討、精進，強化與討論是否要增加相關監測與測量的設備，未來再檢討是否納入防災法。

花蓮太魯閣立霧溪燕子口邊坡大規模崩塌形成堰塞湖，目前蓄水量約175萬噸。（太管處提供）

燕子口堰塞湖昨早湖水狀況。 （公路局提供）

