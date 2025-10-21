暴雨狂炸 北台3日雨量估近千毫米／新北預防性撤離1273名山區居民 今明提防豪大雨

大雨造成北部山區道路狀況多，民眾遇大樹倒塌只能改道。（記者林正堃攝）

輕度颱風「風神」持續往西遠離台灣，受其外圍環流與東北季風共伴效應影響，北台灣昨下起豪大雨，中央氣象署預估，雙北桃園及宜蘭山區，三日累積雨量近千毫米，其中台北、新北、宜蘭更上看一一〇〇毫米，民眾應嚴加戒備。

農業部農村水保署昨晚針對新北汐止區東山里發布大規模崩塌與土石流紅色警戒外，也針對台北士林區溪山里發布土石流紅色警戒。

共伴效應發威，新竹以北、宜蘭地區昨天出現劇烈降雨，台北市、新北市廿四小時累積雨量達三五〇毫米，氣象署也啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。

員山子分洪道今年首度啟動

新北市雨勢不斷，截至昨傍晚五點半共接獲七十四件災情通報，幸無人傷亡，市府並預防性撤離汐止、石碇、新店、深坑、三峽等山區居民共一二七三人。基隆河上游累計雨量達一九四毫米，水位持續上漲，員山子分洪道也啟動今年首次分洪。

此外，台鐵平溪線落石不斷，考量行車安全，昨天全線停駛至午夜，並啟動公路接駁。

中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳昨指出，風神雖是輕颱，但對北北基宜及花蓮都會有劇烈的豪雨或強降雨，因此中央災害應變中心繼續維持一級開設。

中央氣象署預報員李孟軒說明，今日白天至明天清晨降雨熱區位於基隆北海岸、大台北山區與宜蘭地區，可能出現豪雨等級以上降雨，北花蓮可能有局部豪雨，近山區處恐達大豪雨等級；另，北台灣三日累積雨量最高可達五〇〇至一一〇〇毫米，提醒民眾嚴防坍方、土石流與道路中斷。

農村水保署昨晚表示，土石流黃色警戒自一三七條增至一七八條，警戒主要集中於北北基桃宜竹六縣市廿二鄉鎮、九十一村里，包括台北市文山、南港、內湖，新北市三芝、三峽、平溪、石碇、深坑、新店、瑞芳、雙溪、汐止，及宜蘭、桃園、新竹等靠山區域；另針對桃園復興區華陵里及新竹尖石鄉秀巒村發布大規模崩塌黃色警戒。

宜蘭、桃園復興區今停班課

為防強降雨致災，今天宜蘭縣、桃園市復興區、花蓮縣秀林鄉部分地區停班課。此外，停班課的學校包括：新北市新店區直潭、屈尺國小、烏來全區中小學及幼兒園；台北市湖田實驗、陽明山、平等、溪山實驗、雙溪等五所國小。新竹縣尖石鄉玉峰、石磊、秀巒、新光等四國小。

新北市昨天雨勢不斷，市府並預防性撤離汐止、石碇、新店、深坑、三峽等山區居民共1273人。圖為汐止區公所與警察出動勸離居民。（新北市政府提供）

今起3日累積總雨量預測

