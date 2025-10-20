鶯歌玄受宮入火安座 侯友宜贈匾祝賀

新北市鶯歌玄受宮舉行開廟門入火安座大典，市長侯友宜致贈「玄武威震」匾額。（新北市民政局提供）

新北市鶯歌玄受宮昨舉行開廟門入火安座盛慶大典，市長侯友宜參與團拜，並致贈「玄武威震」匾額，為廟宇落成祝賀，祈願風調雨順、國泰民安。

侯友宜表示，宗教信仰是凝聚社區的重要力量，玄受宮長年投身公益，從春節發放紅包、關懷弱勢家庭、支援老人共餐到捐贈防疫物資，實踐「取之於社會、用之於社會」的精神，因此頒贈「玄武威震」匾額，盼廟方持續發揮正向能量，成為安定與關懷的信仰中心。

請繼續往下閱讀...

另外，昨天適逢板橋接源堂創廟一五三週年、重建安座卅五週年暨新義社一一〇週年，廟方舉辦藝陣表演、車巡及步巡遶境等活動，吸引大批信眾參與。副市長劉和然參拜祈福，並點燃起馬炮，祈求市政順利推展、市民安居樂業。

劉和然表示，市政推動是一份義不容辭的責任，市府團隊將全力以赴，他感謝市議員協助督導、中央立委爭取經費，讓各項建設順利推進。宗教團體不僅是信仰與文化的核心，更是響應公益、凝聚社區的重要力量，成為市政推動不可或缺的夥伴，接源堂熱心公益，新義社致力傳承北管藝陣文化，展現宗教與文化融合的多元價值。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法