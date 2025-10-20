為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鶯歌玄受宮入火安座 侯友宜贈匾祝賀

    2025/10/20 05:30 記者黃政嘉、賴筱桐／新北報導
    新北市鶯歌玄受宮舉行開廟門入火安座大典，市長侯友宜致贈「玄武威震」匾額。（新北市民政局提供）

    新北市鶯歌玄受宮舉行開廟門入火安座大典，市長侯友宜致贈「玄武威震」匾額。（新北市民政局提供）

    新北市鶯歌玄受宮昨舉行開廟門入火安座盛慶大典，市長侯友宜參與團拜，並致贈「玄武威震」匾額，為廟宇落成祝賀，祈願風調雨順、國泰民安。

    侯友宜表示，宗教信仰是凝聚社區的重要力量，玄受宮長年投身公益，從春節發放紅包、關懷弱勢家庭、支援老人共餐到捐贈防疫物資，實踐「取之於社會、用之於社會」的精神，因此頒贈「玄武威震」匾額，盼廟方持續發揮正向能量，成為安定與關懷的信仰中心。

    另外，昨天適逢板橋接源堂創廟一五三週年、重建安座卅五週年暨新義社一一〇週年，廟方舉辦藝陣表演、車巡及步巡遶境等活動，吸引大批信眾參與。副市長劉和然參拜祈福，並點燃起馬炮，祈求市政順利推展、市民安居樂業。

    劉和然表示，市政推動是一份義不容辭的責任，市府團隊將全力以赴，他感謝市議員協助督導、中央立委爭取經費，讓各項建設順利推進。宗教團體不僅是信仰與文化的核心，更是響應公益、凝聚社區的重要力量，成為市政推動不可或缺的夥伴，接源堂熱心公益，新義社致力傳承北管藝陣文化，展現宗教與文化融合的多元價值。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播