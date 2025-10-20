新北禮儀師陳書玄創慈善會 濟弱助救災

陳書玄（左一）與友人成立新北市隱慈善會做公益，與社會局副局長許秀能（左二）贈送物資給弱勢家庭。（新北市社會局提供）

新北市民陳書玄從事生命禮儀工作，他和友人成立新北市隱慈善會，今年六月取得立案證書，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，他前往救災並捐贈七萬元物資，也資助板橋區弱勢家戶，並到宜蘭為弱勢兒少送營養品。陳書玄說，哪裡有需要，慈善會就往那裡幫忙。

板橋區一名一歲嬰兒生母不知去向，生父有情緒問題，孩子由曾祖父母養育，生活費僅仰賴曾祖父每月勞保退休金及曾祖母從事資源回收的獎勵金。社會局每月補助中低老生活津貼四一四六元，並協助申請租屋補助四四〇〇元，生活仍拮据，板橋第一社福中心督導陳慶家媒合隱慈善會資助三萬元。

請繼續往下閱讀...

板橋第二社福中心也轉介一位遭逢變故的女看護工，因腦中風復健無力工作，生活困頓，以及一對夫妻年邁多病，女兒罹患癲癇，隱慈善會分別資助三．五萬元和四萬元。

隱慈善會成員日前也到花蓮光復鄉捐助物資、清理泥沙。社會局副局長許秀能表示，陳書玄二年前曾以獅子會300A2區第十五分區主席名義，代表捐贈家樂福禮券卅三萬餘元，提供寄養家庭安置兒少使用；今年六月以個人名義捐助社會局安置少年十萬元，幫助孩子實現籃球夢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法