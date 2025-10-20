為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東北季風與颱風共伴 新北防大雨長浪

    2025/10/20 05:30 記者吳仁捷、吳正庭／綜合報導
    金廈海域海象不佳，金門、廈門小三通今天中午十二點以前雙向停航。（記者吳正庭攝）

    金廈海域海象不佳，金門、廈門小三通今天中午十二點以前雙向停航。（記者吳正庭攝）

    受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴影響，新北市昨天上午起出現短暫陣雨，降雨以東側至南側地區較明顯，其中三重區時雨量達四十六毫米，新北市政府災害應變中心預估雨勢將影響至廿一日，山區、沿海應慎防大雨和長浪發生。

    新北市昨天一早出現明顯雨勢，三重、雙溪、五股及蘆洲地區雨量一度在十分鐘內超過十毫米，雨勢集中、短時強度高，災害應變中心預估，昨起至週二受到東北季風及風神颱風外圍水氣影響，新北市天氣為陰陣雨，北海岸及山區出現豪雨機率高，期間沿海陣風達七到十級、市區為五到八級。

    中央氣象署昨針對汐止區柯子林、雙溪區清水坑及虎豹潭、坪林區及逮魚堀溪、平溪區望古瀑布、石碇區蚯蚓坑及淡蘭吊橋發出山區暴雨警示訊息，同步由警察局、消防局、各區公所及當地里長，勸導遊客遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚及戲水等活動。

    海象不佳 金廈小三通午前停航

    金門縣港務處表示，由於金廈海域海象不佳，小三通金門往返廈門的金廈航線預定今天中午十二點以前雙向停航，下午航班視天候狀況另行公告；至於金門往返泉州的金泉航線，今天僅有的兩航次班船也因海象不佳暫停。

