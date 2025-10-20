新北職業試探課程 北北基桃國中生免費體驗

新北市教育局推出「新未來產業職業試探課程」，共1200個免費名額。（教育局提供）

新北市教育局昨天宣布啟動「新未來產業職業試探課程」，以智慧永續為核心，整合技術型高中、大專校院與新興產業資源，提供專屬國中生的跨域實作體驗，共規劃四十個場次、一千兩百個名額，內容涵蓋AI應用、半導體實作、綠能設計、智慧製造等四大領域，即日起開放北北基桃國中學生免費報名。

涵蓋AI應用、半導體等 共1200名額

教育局長張明文指出，十二年國教強調「適性揚才、多元進路」，新北市整合工業、商業、農業、家事、海事、醫護及藝術等七大職類課程，並導入AI生成、綠能科技、生技醫療、循環經濟等新興議題，引導學生從做中學、從學習中思考，落實「適性發展、未來科技、在地連結」三大願景，協助學生找到興趣。

教育局︰透過實作 激發學生興趣

教育局技職教育科長江彥廷說，今年首度針對新興產業開設課程，依據國中生程度設計內容，用淺顯易懂的方式介紹AI、半導體、綠能等概念，帶領學生動手操作，希望激發興趣，初步了解產業內容和趨勢，屬於職業試探的一環。

瑞芳高工校長郭昱晨表示，學校開設「綠色能源─太陽能電動車實作體驗」，讓學生動手組裝太陽能車，並參訪台北城市科技大學機器人博物館，了解智慧製造技術的應用。

樟樹國際實中李姓學生分享說，第一次操作工業手臂雖然緊張，但完成任務的成就感，讓他確定想走工程這條路，對於未來升學有明確方向。

教育局表示，「新未來產業職業試探課程」不僅是體驗活動，也是引導孩子探索自我、連結未來產業的橋梁。學生完成課程可獲頒參加證明，並列入新北專業群科特色招生加分項目，各校名額有限，且報名截止時間不一，相關資訊可上佳林國中網站查詢。

新北市教育局推出「新未來產業職業試探課程」，內容涵蓋AI應用、半導體實作、綠能設計、智慧製造等4大領域。圖為學生學習影像辨識與感測應用。（教育局提供）

