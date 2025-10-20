《災害應變記者會》花縣府吹捧 、討資源 季連成制止：講重點

花蓮縣光復鄉仁愛路傳出有民宅淹水，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成前往了解。（民眾提供）

季：沙包數量充足 呼籲鄉親利用 防淹水要適時堆置沙包自救

中央災害應變中心前進協調所昨召開記者會時，花蓮縣政府行政暨研考處長陳建村以「一個感謝、一個致敬及一個請求」，先對總協調官季連成讚美、吹捧，隨後向中央爭取經費、討資源，遭直接打斷並要求「講重點」；季連成強調，縣府建議事項中央一定會處理，不用浪費記者會的時間。

前天演練季打85分 陳建村誇季專業

陳建村報告指出，對於前天撤離實兵演練總協調官季連成給予八十五分的評價，縣府有「一個感謝、一個致敬及一個請求」，季連成過去是陸軍八軍團指揮官，統管數萬國軍糧草兵馬、軍士官，又是總統府全社會防衛韌性委員會的執行秘書，是該領域的專業，如果沒有季連成，整體演練不可能有八十五分。

陳建村也說，針對樺加沙颱風或是堰塞湖潰流的國家特別預算，縣府希望中央能妥善、周延配置各部會資源，若中央有恰當經費，希望移緩濟急，用專案方式來補助花蓮光復、鳳林及萬榮三個鄉鎮公所，因為堰塞湖的風險還在，未來因應颱風還需要很多資源。

季感謝「謬讚」 建議事項中央會處理

季連成聽取四分鐘報告後，直接打斷要求「講重點」；他說，感謝縣府的「謬讚」，「請求」部份在內部會議的建議事項都已經講過，中央一定會妥善處理，但是記者會不要浪費大家的時間。

此外，昨天光復鄉仁愛路傳出有民宅淹水，季連成得知後隨即前往了解狀況，強調沙包準備的數量足夠，希望鄉親盡量利用；家園維護要靠政府，也要靠居民自己。

季連成表示，若遇淹水要先了解是否有堆置沙包，如果沒有適時堆置沙包，居民要自己負點責任，現在部分地方沙包堆置達到八十至九十％，但仍有一些地區僅堆置二十％。他強調，維護家園，不單只是靠政府協助，還是要民眾靠自己加強自救，雙方都要互相。

他說，至於防水閘門設備籌設，將是另一個階段，目前應急時先用沙包堆積，沙包量足夠，鼓勵民眾盡量取用。

