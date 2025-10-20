為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘇澳阿里史溪變「泡泡河」 洗衣業者涉偷排

    2025/10/20 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇澳鎮林森橋下游的阿里史溪，昨天被發現佈滿白色泡泡，宛如變成「泡泡河」。（廖姓讀者提供）

    蘇澳鎮林森橋下游的阿里史溪，昨天被發現佈滿白色泡泡，宛如變成「泡泡河」。（廖姓讀者提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮林森橋下的阿里史溪，昨天被人發現河面佈滿白色泡泡，宛如變成「泡泡河」，畫面曝光後，引發地方人士議論紛紛。宜蘭縣政府環保局派員稽查，查獲當地一家洗衣業者涉嫌違法排放，最高可處三百萬元罰鍰。

    宜縣環保局︰最高可罰300萬

    蘇澳鎮阿里史溪是貫穿市區的河流，兩側住家密集，昨天上午八點多，廖姓鎮民在林森橋下河段，拍到白色泡泡順流而下，放眼望去，橋梁上游河段一片清澈，下游河面變成白色，看起來相當突兀，根據目測，應非家庭廢水，外界懷疑是否附近工廠業者趁著颱風天偷排廢水。

    廖姓鎮民說，白色泡泡從阿里史溪東側一處排水口排出，他拍攝時已經排放一段時間，泡泡在河面上綿延數百公尺。另有目擊者憂心表示，泡泡若含有毒成分，恐危害河中生態，希望環保單位徹查，揪出幕後黑手。

    宜蘭縣環保局接獲通報後派員到場，發現林森橋下游的阿里史溪有不明的白色泡泡，沿著泡泡流出路徑追查，查出一家洗衣業者排出，認定此舉違反水污染防治法第三十條規定，可處三萬元到三百萬元罰鍰，要求業者撈除河面上白色泡泡，並設置污水處理設備，避免任意排放污染環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播