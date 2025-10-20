蘇澳阿里史溪變「泡泡河」 洗衣業者涉偷排

蘇澳鎮林森橋下游的阿里史溪，昨天被發現佈滿白色泡泡，宛如變成「泡泡河」。（廖姓讀者提供）

宜蘭縣蘇澳鎮林森橋下的阿里史溪，昨天被人發現河面佈滿白色泡泡，宛如變成「泡泡河」，畫面曝光後，引發地方人士議論紛紛。宜蘭縣政府環保局派員稽查，查獲當地一家洗衣業者涉嫌違法排放，最高可處三百萬元罰鍰。

宜縣環保局︰最高可罰300萬

蘇澳鎮阿里史溪是貫穿市區的河流，兩側住家密集，昨天上午八點多，廖姓鎮民在林森橋下河段，拍到白色泡泡順流而下，放眼望去，橋梁上游河段一片清澈，下游河面變成白色，看起來相當突兀，根據目測，應非家庭廢水，外界懷疑是否附近工廠業者趁著颱風天偷排廢水。

廖姓鎮民說，白色泡泡從阿里史溪東側一處排水口排出，他拍攝時已經排放一段時間，泡泡在河面上綿延數百公尺。另有目擊者憂心表示，泡泡若含有毒成分，恐危害河中生態，希望環保單位徹查，揪出幕後黑手。

宜蘭縣環保局接獲通報後派員到場，發現林森橋下游的阿里史溪有不明的白色泡泡，沿著泡泡流出路徑追查，查出一家洗衣業者排出，認定此舉違反水污染防治法第三十條規定，可處三萬元到三百萬元罰鍰，要求業者撈除河面上白色泡泡，並設置污水處理設備，避免任意排放污染環境。

