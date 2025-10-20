為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    10月限定 竹縣寶山葡萄蜜柚香甜

    2025/10/20 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    寶山鄉每年10月上市的葡萄蜜柚，果肉香甜多汁，甜度可達12度。（寶山鄉農會提供）

    新竹縣寶山鄉每年十月限定的好滋味葡萄蜜柚，堪稱水果界的「綠色寶石」，乍看深綠的外皮，卻包裹著香甜多汁的金黃色果肉，甜度達十二度，吃過的回頭率幾乎百分之百，寶山農會表示，產期短短一個月，這是繼綠竹筍、橄欖、柑橘等最新的農產「寶山之光」。因產量有限，想嚐鮮的民眾可向寶山農會農民直銷站訂購，逾時就要等明年了。

    寶山農會總幹事陳信良表示，寶山的葡萄蜜柚原名白金柚，有葡萄柚的香氣卻沒有酸味，果肉香甜多汁，甜度可以到達十二度，是每年十月限定的好滋味，很多人乍看還以為翠綠色的外皮是尚未成熟，其實這是葡萄蜜柚的本色。

    陳信良說，葡萄蜜柚富含維生素C、礦物質、有機酸、膳食纖維等，全鄉栽種面積約十公頃，每年平均總產量約三百公噸，產期僅短短一個月，想要品嚐，要把握時機。

    6月多雨8月熱 減產5成

    今年五、六月開花期碰到多雨影響開花，到了八月以後又多乾旱，炎熱的天氣除了病蟲害增加管理的困難度，造成接近成熟的果品曬傷，預估今年減產約五成，喜歡葡萄蜜柚的朋友今年想要品嚐，動作真的要快，最保險的方式就是透過農會的農民直銷站訂購。

