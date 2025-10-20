復興拉拉山甜柿豐收 親子採果趣

復興區拉拉山甜柿豐收，區長蘇佐璽（右三）邀民眾參加拉拉山一生一柿暗空慶典活動。（記者李容萍攝）

秋風吹起，正是柿子豐收的季節。桃園市復興區公所舉辦「拉拉山一生一柿暗空慶典」廿五、廿六日登場，推出夜觀文化巡禮、甜柿採果體驗、暗空慶典音樂會等活動，民眾可在無光害的環境中欣賞星空，並認識拉拉山豐富生態。

爭取暗空協會認證 拚觀光

復興區長蘇佐璽表示，活動將泰雅族傳統文化、拉拉山甜柿與台灣暗空協會結合，同時爭取復興區拉拉山地區成為全國第二個由國際暗空協會認證的場域，讓復興區的觀光持續進步。

系列活動包括廿五日「霧林共生．夜觀文化巡禮」，森林步道化身表演場域，進行沈浸式生態劇場演出，同時安排暗空觀星與豐收儀式；廿六日下午於拉拉山遊客中心舉辦在地特色市集、親子甜柿主題手作、巴陵古道生態導覽及暗空講座，傍晚「暗空慶典音樂會」邀請金曲泰雅歌手雅維．茉芮、拉外Laway ft.火種樂團等藝人接力演出。

另一方面，市府觀旅局經營的「遊桃園Taoyuan Travel」YouTube頻道累積觀看次數突破五七一一萬人次，繼中秋節前開放「阿姆坪即時影像」，昨再推出「上巴陵馬崙砲台」及「大古山」即時影像，可眺望山巒、雲海、滿天星河、落日和飛機起降，廿一日將迎來獵戶座流星雨和萊蒙彗星，透過「鏡頭君」就可欣賞浪漫夜空。

