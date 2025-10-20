桃園蘆竹誠聖段社宅 規劃790戶

蘆竹區誠聖段社宅基地面積約 二公頃，規劃七九〇戶社宅，圖為模擬圖。（桃園市住宅處提供）

距機捷A11站600公尺 一房型占半數 減輕青年族群租屋負擔

桃園市人口持續增加，社會住宅供不應求，桃園市政府住宅發展處表示，除了力推「可負擔住宅」，社宅推案也加緊腳步，其中，蘆竹區誠聖段社宅管理專案暨規劃案近期已決標，將可提供七九〇戶社宅，其中一房型占半數，以減輕青年族群租屋負擔，預計二〇二七年動工、二〇三〇年完工，屆時蘆竹區社宅總量將達一九八七戶。

二、三房型配比為30％及20％

住宅處表示，誠聖段社宅為市府在蘆竹推動的重點案場，位處桃園國際機場園區特定區計畫範圍內，距離機場捷運A11坑口站僅六百公尺，基地面積約兩公頃，規劃興建七九〇戶社宅，一房型占半數、專門提供給青年族群，二、三房型配比為卅％及廿％，滿足家庭與多元族群需求。

納公托、身心障據點等社福設施

該基地同樣納入公共托育中心、身心障礙者社區居住據點等社會福利設施，以支持附近社區的公共服務，同時規劃約九百坪的商業空間，提升周邊航空城生活圈服務水準；全案採通用化設計、導入BIM建築資訊模型技術（Building Information Modeling），並取得鑽石級綠建築、合格級智慧建築及建築能效1+等多項標章，提升生活品質與機能。

超過萬戶社宅 桃市拚2030年達標

住宅處長陳智仁指出，市府持續推動社會住宅政策，除了已完工的十四處、啟動中十六處社宅，明年前還會再啟動八處社宅，可提供總計二三二五戶社宅，包括八德區約七十戶、平鎮區約六百戶、中壢區約一四〇戶、蘆竹區約二二五戶、大園區約九七〇戶、新屋區約三二〇戶，朝二〇三〇年提供一萬戶以上社宅的目標前進。

此外，市府正推動可負擔住宅，首波將納入桃園航空城安置住宅餘屋，並擇定機場捷運A20、A21站及中壢體育園區周邊地區做為推動起點，目前仍待自治條例通過。

