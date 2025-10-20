《苗縣首座全國賽事標準場地》竹南山佳國小分校 8人制足球場動工

竹南山佳國小分校預定地，8人制足球場動工。（苗縣府提供）

受惠於竹科、竹南科廠商進駐效益，苗栗縣苗北雙子城竹南、頭份人口呈現增加趨勢，出生率也在高齡化社會保持正成長。為滿足孩子運動、休憩需求，縣府選擇山佳國小分校預定地設置八人制足球場，總經費兩千兩百八十萬，中央補助一千八百二十四萬，昨天正式動工，預計明年三月前竣工啟用。

主持動工儀式的縣府秘書長陳斌山指出，山佳國小分校預定地八人制足球場，為苗栗縣第一座開放式人工草皮足球場，規格符合國家標準。

請繼續往下閱讀...

縣府教育處表示，新建球場為標準的八人制場地且兼三面五人制足球場地，並設置九公尺高圍網、自動灑水噴灌系統、球門設備及活動看台等。

山佳國小校長林信全說，八人制足球場完工後，將是苗栗縣首座符合全國賽事標準的場地；之前一度傳出山佳國小分校預定地要設置羽球場，後來縣府選擇其他場地設置羽球場，加上不少竹南、頭份地區孩子熱愛踢足球，縣內又缺乏符合賽事標準場地，所以決定在山佳國小分校預定地設置足球場。

林信全強調，來足球場完工後，除了提供場地給孩子練習，也可以舉辦全國性賽事，推廣足球運動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法