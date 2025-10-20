為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    頭份中秋晚會經費 改辦運動會同樂

    2025/10/20 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    頭份市不辦中秋晚會改育樂活動、市民運動會。（頭份市公所提供）

    苗栗縣頭份市公所有別於大部分鄉鎮市公所舉辦中秋晚會，轉而將經費用來推動育樂、健走、有氧派對等，去年首度結合市民趣味運動會，獲得不錯迴響，今年持續舉辦，秋季育樂活動暨市民趣味運動會昨在頭份國中登場（見圖，頭份市公所提供），熱鬧非凡；廿五日下午還有舞蹈大賽及萬聖節變裝踩街，邀請鄉親共襄盛舉。

    鼓勵市民走出戶外 連2年迴響佳

    頭份市長羅雪珠表示，昨天舉辦的市民趣味運動會，共有廿四隊報名、三百人參與，由於彼此歡喜運動、競賽，更有助交流，有別於各界於中秋節辦晚會，目的為鼓勵市民趁秋季涼爽多出門運動。

    此外，頭份市公所指出，備受粉絲喜愛的潘若迪有氧派對，廿五日下午將在尚順廣場的天橋廣場登場，下午兩點先由K–POP舞蹈大賽登場，今年報名破紀錄，開放十五隊參賽秒殺，在考量時間限制後，再開放三組，將有來自台北市、新北市、台中市、新竹市，頭份市、竹南鎮的隊伍較勁。

    25日相揪 有氧派對、變裝踩街

    頭份市公所提供冠軍三萬元、亞軍二萬元、季軍一萬五千元，優勝三隊各一萬元的比賽獎金，歡迎民眾來現場欣賞精湛舞藝，並為各路好手加油打氣。

    頭份青商會今年也配合頭份市公所首度舉辦的「YOYO帶路、萌鬼出行」萬聖節變裝踩街活動，將邀請東森YOYO家族的KIWI姊姊、蔓越莓姊姊及小朋友一起大鬧萬聖節。傍晚五點則由有氧天王潘若迪帶領星級團隊大跳有氧舞蹈，市公所並於現場提供打卡送頭份市專屬涼感巾，歡迎民眾共襄盛舉。

