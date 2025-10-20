寵物防災 獸醫建議從日常練習

貓咪防災演習應該從日常生活開始，從熟悉外出籠、習慣新環境聲音，到願意進入防災包。（記者陳文嬋攝）

遇到重大災害，飼主帶著寵物一起安全撤離的比例偏低，尤其貓咪面對環境變動會產生恐懼，高雄市動保處舉辦講座，教導飼主從日常練習到災難應變，訓練寵物防災與外出適應，平時做好準備的重要性。

高雄市動保處舉辦《好伴貓貓練習室：從日常到防災的行前準備》講座，邀請貓咪行為獸醫師林子軒主講，高雄搜救犬隨隊獸醫師黃楷迪分享花蓮光復災區第一線參與動物救援經驗，提升飼主的照護知識。

林子軒表示，許多貓咪因天生對環境變動高度敏感，一旦外出或搬動會產生強烈恐懼反應，若平時未經過漸進式訓練，當遇到突發狀況時，飼主往往難以在短時間內安全帶離毛孩。

林子軒指出，貓咪防災演習應從日常生活開始，從熟悉外出籠、習慣新環境聲音，到願意進入防災包，平時要慢慢建立信任練習；黃楷迪提到在災區，能帶著寵物安全撤離的家庭比例仍偏低，提醒飼主平時準備的重要性。

農業局長姚志旺表示，透過這場結合教育、演練與實務經驗講座，讓更多民眾理解防災不是臨時抱佛腳，而是從每一次外出練習開始，培養貓咪與飼主安全默契。

