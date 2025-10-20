為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    BLACKPINK開唱 左營公共運輸33萬人次

    2025/10/20 05:30 記者黃良傑／高雄報導
    BLACKPINK高雄首場演唱會吸引人潮，現場出動接駁車疏運。（記者黃良傑攝）

    BLACKPINK高雄首場演唱會吸引人潮，現場出動接駁車疏運。（記者黃良傑攝）

    韓國女團BLACKPINK於高雄世運主場館十八、十九日演唱會，吸引大量歌迷參與，市府統計首日內外即時人數達六．三萬人，全日進出演唱會左營區域的公共運輸量達卅三萬人次，演唱會後接駁車發揮功能，很快疏運人潮，昨日第二場演唱會也比照第一場因應。

    高雄市交通局統計，前晚散場接駁車往返往返高鐵左營站及台鐵新左營車站接駁車，總計約五十輛、破一萬人次，有效分流捷運人潮，主辦單位也配合開設專車，服務歌迷加速散場效率。

    高雄捷運公司統計十八日搭乘捷運，從R17世運站捷運運量全日約卅二萬人次，捷運公司也全天候緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運模式，加密班次維持散場動線順暢。

    高雄市長陳其邁前晚也到場緊盯散場疏散狀況，不少歌迷也向陳其邁揮手，「邁邁耶!」此起彼落。陳其邁謝謝BLACKPINK讓大家有個愉快夜晚，特別感謝警察局、交通局、高捷公司密切緊盯疏運，還有台鐵及高鐵公司協助疏運。

    交通局指出，這檔演唱會是BLACKPINK第二次登陸高雄，粉絲年齡層分布上有別於前次演唱會，十九至三十歲族群增加七％，使用機車前往會場比例下降十四％。

