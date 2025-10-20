為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄星光水岸公園升級 24日試營運

    2025/10/20 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄星光水岸公園整建後，將於十月廿四日起試營運。（擷取自高雄市議員郭建盟臉書）

    高雄星光水岸公園整建後，將於十月廿四日起試營運。（擷取自高雄市議員郭建盟臉書）

    戲水區擴大面積 新增滑水道、水上鞦韆 天氣轉涼僅開放10天

    最受小朋友期待的高雄星光水岸公園，整建後配合「高雄海洋派對」，將於十月廿四日起試營運，由於天氣逐漸變涼，園區內的戲水區最晚僅可使用至十一月二日，想體驗的民眾手腳要快，不然就要等到明年五、六月正式開放。

    高雄展覽館旁 海港第一排美景

    位於高雄展覽館旁的星光水岸公園戲水區，擁有海港第一排的美景，是近年高雄人氣最夯的玩水景點，原本戲水區僅占公園面積五％；工務局進行「亞灣2.0濱海景觀綠帶串聯及再造計畫」，針對星光公園戲水區，一舉擴大面積達二．九四公頃，除原來的造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯，並新增滑水道、水上鞦韆等各式親水設施，也設有遮陽棚、更衣室與廁所。

    配合「二〇二五高雄海洋派對」在高雄港廿一號碼頭舉行，星光水岸公園將於本月廿四日起開放試營運，園區是開放式公園，民眾皆可免費入園；但因天氣逐漸轉涼，園區內的戲水區僅規劃開放至十月卅一日，由於十一月一、二日是週末假日，公園處傾向再延長兩天，想玩水的大小朋友得把握這十天，不然得到明年夏天正式開放。

    明年開放時間 將視天候決定

    星光水岸公園的戲水區，往年大都是六月底至八月底這段時間開放，陳姓家長表示，希望改建後，明年能提早到五月開放，不要拖到暑假；公園處表示，試營運期間會收集民眾意見，作為改進參考，至於明年正式開放時間，會視天候狀況決定。

    此外，為迎接萬聖節，壽山動物園將於廿四至廿六日推出三天的變裝優惠，以動物主題的萌獸裝扮即可免費入園；廿五日並企畫「暮光假面舞會」、廿六日有「萬聖奇幻劇場」，邀請大小朋友白天入園「鬼」混一整天，只要喊出「不給糖就搗蛋」，即可獲得限量小禮。

