網傳「墾丁貴不如去日本」 地方批帶假風向

墾丁近期常遭刻意帶風向，對比日本旅遊。 （記者蔡宗憲攝）

國旅慘澹之際，卻時有網路貼文發出類似「公司預算不足，墾丁改日本」文章，屢掀起「國旅太貴不如出國」的輿論風向。屏東地方觀光業者與縣府罕見同聲回應，痛批部分言論及媒體「以偏概全、製造對立」，呼籲社會勿讓惡質輿論操作摧毀國旅觀光基礎。

業者批惡意操作不見公允

屏東縣民宿協會理事長余松華指出，每逢假期前夕，就會出現以商業手段操作的「假風向攻擊」，刻意放大國旅缺點、貶抑特定景點以塑造「出國更好」印象。他強調，旅遊是體驗文化差異，不論國內外，「每片土地都有自己的故事」，但這樣的惡意操作讓努力守護在地旅遊的業者心寒。

請繼續往下閱讀...

墾丁大街發展協會更罕見發出聲明，直指部分媒體為求流量，連日報導「墾丁旅遊價格高」、「公司旅遊轉往日本反而划算」，卻未訪問在地業者、忽略民宿市場多元層次，只聚焦高檔價位，「報導大失真，不見公允」。痛批這些偏頗報導，造成一般平價民宿客源雪崩，「人在做，天在看，媒體應有良知」。

拚轉型 設旅宿品質標竿

屏東縣政府交通旅遊處回應指出，近期確實觀察到「打墾丁、推日本」的輿論操作。該處坦言，今年觀光業普遍受創，颱風與豪雨影響暑期人潮，再加上國人旅遊型態轉向短途或當日遊，恆春半島景點人次明顯下滑。縣府除尊重民眾出遊選擇，也認為「這正是國旅轉型的關鍵時刻」。

縣府表示，加速推動「恆春半島觀光廊帶計畫」，開發周邊新景點並培訓在地導覽員，深化生態與文化體驗，讓旅遊從「淺碟式點水」轉為「浸潤歷史與自然故事」。同時將建立旅宿品質標竿、推動金鑰獎選拔，並結合屏東的暗夜星空優勢打造新品牌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法