多元學習 台東婦女中心成果展

台東縣政府昨天舉辦「台東婦女中心成果展暨花漾市集不打烊」，呈現婦女多元學習成果與自我成長歷程，學員利用閒暇時間學習新技能，甚至還能將所學融入自身職業開發出新技能，為職業加分。

活動於台東美術館舉行，展出婦女學員們在經絡調理、虹吸式咖啡、手工餅乾等課程中的學習成果。學員們也分享學習體驗，有學習撥筋、按摩的學員，不少人從網路上得知「安心家庭關懷協會」承接婦女中心業務、開課教學才入門，也將技能用於家人。

學員李思儀的高中女兒學業壓力不小，試著以學到的牛角棒、木梳撥筋、刮頭，進行按摩、理氣等，女兒說「似乎耳目都打開了、輕鬆不少，上課也看、聽更清楚」。學員劉毓容則是為國中的小孩按摩、疏通經絡，效果良好。

特別的是，李思儀為九十歲的奶奶按摩時，奶奶除了感到舒適，也驚喜孫女能學得新技能；學員陳瑞瑱是泌乳師，打算將此融於工作中，協助產後婦女疏通乳腺，為職業加分。

台東縣府表示，婦女中心長期致力於打造支持女性多元發展的學習基地，協助婦女們重新認識自我、學習技能、建立人際支持網絡。

