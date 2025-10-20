為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市高齡肇事熱點 忠孝路、延平街口居冠

    2025/10/20 05:30 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市改善高風險路口，目前已有106桿交通共桿照明改善工程。（嘉市府提供）

    嘉市去年交通事故「卅日內死亡人數」不減反增，且行人及高齡者事故數及死傷人數逐年攀升，市府正著手改善七十餘處高風險路口；嘉市審計室更點出高齡者交通事故肇事熱點十大路口，其中鄰近東市場「忠孝路與延平街口」的五叉路口排在首位。

    審計室指出，近三年連年發生高齡者交通事故路口，前十名依序為忠孝路與延平街口、民族路與文昌街口、民族路與共和路口、中正路與西門街口、啟明路與垂楊路口、民生北路與民權路口、林森東路與新生路口、公明路與忠孝路口、世賢路四段與南京東街口、吳鳳北路與蘭井街口。

    嘉市近兩年連續發生行人交通事故路口，共有民族路與吳鳳北路口、延平街與吳鳳北路口、光彩街與和平路口、世賢路四段與南京東街口、仁愛路與新民路口、友愛路與興雅路口等六處。

    市警局分析，忠孝路與延平街口為五叉路口，發生交通事故態樣為違反閃光號誌、駕駛行為不當未注意等；警方已針對行人與高齡者列為道安會報改善重點，規劃執行清道勤務，針對行人違規熱區加強執法，適時規劃建置（遷移）汽機車不停讓行人之科技執法，及加強宣導高齡者交通安全規則等。

    市府交通處表示，針對高風險路口執行行穿線後退、新設行人庇護島等工程，陸續進行細部設計及發包施工；以公明路與忠孝路口為例，已採用視覺加強版—紅底白字「停」來增強支道用路人於無號誌路口應停讓幹道的路權意識，藉以降低或消弭幹支道交叉撞事故風險。

