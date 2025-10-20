雲林3鄉交界偏僻公墓 遭傾倒廢棄物

位在褒忠、東勢及元長三鄉交界位置偏僻的一處公墓，遭不肖人士傾倒大量營建廢棄物。（記者黃淑莉攝）

雲林縣褒忠、元長及東勢三鄉交界的一處偏僻公墓，日前遭人偷倒大量營建廢棄物，又不明原因起火悶燒，褒忠鄉長陳建名說，已報警並指示公所相關課室儘快清除；雲林縣環保局表示，找到行為人將依違反空氣污染防制法、廢棄物清理法等送辦及裁罰。

褒忠鄉仁忠公墓堆置大量營建廢棄物，有木板等裝潢廢料，還有水泥塊、紅磚塊、石棉瓦等營建廢棄物，上週接連莫名起火燃燒，雲林縣消防局獲報出動多名消防、義消前往滅火，有一次費時一個多小時才將火勢撲滅，所幸火勢沒有延燒釀災。

請繼續往下閱讀...

陳建名表示，仁忠公墓位處在褒忠、元長及東勢三鄉交界處，位置偏僻、進出人車少，又位在台七十八線快速道路旁，還有公墓雜草掩護，成為不肖人士利用半夜傾倒廢棄物地點，傾倒的數量不少，公所已報警追查行為人，也希望警方能支援加強夜間巡邏，遏止亂倒行徑。

鄉公所說，因營建廢棄物要找到合法去處才能處理，將委請民間公司協助儘快清除。

雲林縣環保局指出，公所已請轄區派出所協助調閱附近路口監視器追查行為人，若有查獲將依相關法規辦理。

