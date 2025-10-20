台南定點臨托 新增兩處夜間服務

台南市「定點臨時托育服務」，原有十八處據點提供週末及假日臨托服務，為進一步協助家長夜間育兒，市府社會局從今年十月起新增南區親子館與安平兒童福利服務中心兩處夜間臨托據點。若家長有過夜需求或無法前往夜間臨托據點，居家托育服務中心會協助媒合居家托育員支援，讓家長獲得即時且彈性的托育選擇。

社會局表示，從二〇二二年起推動定點臨托服務除了協助新手父母喘息，也讓幼兒在多元環境中接受感官刺激、促進身心發展。若家長有過夜需求或無法前往夜間臨托據點，社會局已盤點可配合夜間臨托的托育人員共七十人，將優先媒合居家托育人員協助托育，確保家長享有彈性便利的幼兒托育支持。

請繼續往下閱讀...

社會局提醒，夜間定點臨托服務從每週二至週五的下午五時到晚間八時，服務採「線上預約制」，民眾可至「台南市定點臨時托育服務報名網站」預約，並於使用日前三個工作日下午五時前提出申請，托育服務時間每次二至三小時，每位保母照顧上限兩名幼兒、每小時收費二百五十元。

有服務需求的家長可洽南市府社會局或各居家托育中心，詳情可上「台南市育兒資源網」查詢相關資訊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法