打造智慧生活 台南金華社區APP啟用

提供居民及老人共享、共食、共學、共創、共照5大服務

台南市推動智慧照顧，攜手南區金華社區參加衛福部今年智慧共生社區徵選計畫，與南臺科大等單位合作研發「金華智慧生活五GO讚APP」，提供社區居民、老人共享、共食、共學、共創與共照五大服務，昨天啟用，預計最快十一月中旬可讓居民下載APP使用，成為台南首個落實智慧科技照顧的社區。

與南臺科大等單位合作研發

金華里長柯崑城與金華社區理事長黃進成出席啟用典禮，強調金華社區持續推動國際高齡友善社區計畫，除了將社區照顧關懷據點功能落實到各角落，今年與社會局、南臺科大青銀共創USR合作，以社區需求為基礎、開發出金華智慧生活五GO讚APP。

南市社會局長郭乃文說，南市迄今年九月社區關懷據點計有四百一十處，未來會以金華社區為領航社區，以據點為基石並運用APP功能來服務社區民眾，帶領台南邁向智慧永續的共生社區。

APP可提供GO享服務（共享社區即時互助、防詐等公告資訊）、GO食服務（發起共餐、交流食譜等）、GO學服務（共同學習成長等）、GO創服務（共造社區產業、商家等微型經濟）及GO照服務（以智慧雲端照護、居家安全系統等由社區一起照顧）等五大服務主軸。

預計最快11月中旬可供下載

柯崑城說，居民可在APP內得到即時、正確的資訊，在線上發起共餐及學習交流，真的很方便，同時能把社區商家、診所醫療資源納入，居民藉此隨時瞭解社區動態；如遇有急難救助的緊急服務需求，也可把訊息輸入在APP內，里、社區獲悉後即可提供相關協助。

台南市長黃偉哲表示，台南市是超高齡社會，老人照顧是政策首位，加上少子化及智慧型手機人手一機的趨勢，運用科技提供照顧服務是未來潮流，該APP將老後生活科技智慧化，開展全新的社區老人與居民照顧模式、實踐在地安老，讓台南成為高齡友善的宜居城市。

