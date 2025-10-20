《台日友好》彰化「小西有囍」光雕秀 迎娶日「千金鼠」

彰化小西商圈的吉祥物錢鼠迎娶日本「千金鼠」，光影打造熱鬧的迎娶部隊。（記者劉曉欣攝）

彰化市小西商圈「小西有囍」的台日婚禮光雕秀爆紅！這是小西商圈為了迎接與日本東京橘商店街的跨國喜事，以小西商圈吉祥物錢鼠，迎娶穿著和服的橘商店街的「千金鼠」，短短十天吸引數萬人打卡。

彰化縣小西文化協會理事長蘇鉞凱表示，這次為「小西有囍」量身打造主題光雕秀，因為小西商圈早年聚集許多布料與成衣店家，以「錢鼠」為吉祥物，剛好去年該協會到日本參訪，發現東京橘商店街跟小西商圈很相似，橘商店街也有「千金鼠」圖騰，因此串起這場跨國「台日婚禮」。

10天吸引數萬人打卡

蘇鉞凱強調，為了歡迎「千金鼠」即將來台，該協會在光滿樓公司贊助下，挑選台灣設計展舉辦時，推出光雕秀，運用三和大旅社、高賓閣的牆面，搭配老街巷弄的轉角，營造迎娶歡樂光影，並打造互動設施，還可以透過轉角花圈，以視訊方式跟日本商店街的居民打招呼，這次光雕秀最受歡迎的是互動科技，民眾可以掃描牆面QR Code創作專屬錢鼠，幫錢鼠挑選衣服，加入迎娶隊伍，再到高賓閣參加婚禮，歡迎即日起到廿六日每晚六點到十點來觀賞。」

