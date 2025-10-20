為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    埔里「國道馬拉松」 百歲人瑞追風

    2025/10/20 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    埔里山城派對馬拉松昨在國道6號登場，百歲人瑞黃金印在家族子孫陪跑下完成初體驗。（埔里鎮公所提供）

    二〇二五Puli Power埔里山城派對馬拉松「十光穿越」，昨天在國道六號盛大登場，吸引四千五百名跑者齊聚，今年邁入第十年，沿路補給不僅加碼龍蝦、和牛料理，還有身障勇者坐在輪椅上，體驗「自由奔跑」的追風感動，甚至有百歲人瑞阿公黃金印在家族陪跑下，追夢完成初體驗。

    輪椅勇者 追夢初體驗

    埔里馬拉松此次有全馬、半馬、十二公里挑戰組，以及五公里親子組，跑者包括四十名身障、視障者，其中十人是因受創殘疾而長期使用輪椅的犯罪被害者，透過專業志工「推手」，搭配適合的輪椅裝備，首度且安全跑上國道一圓馬拉松夢想，他們昨天還率先起跑，成為最亮眼的領跑者。

    另外，五公里的親子組中，百歲人瑞黃金印在家族子孫陪跑下，也完成人生首場馬拉松活動，他開心直呼「金感謝」，還有兩名跑者洪義昌、蔡永真，選擇在埔里留下參加六百場馬拉松的「六百馬」紀錄，也為賽事增添歷史意義。

    沿途補給龍蝦、和牛

    埔里鎮長廖志城表示，十年來「埔里跑」已非單純馬拉松賽事，而是提升成結合運動、觀光、美食、人文與公益的全方位盛會，跑者一邊欣賞山城風光，一邊揮汗品嘗美味補給料理，更是全台極具口碑的路跑活動，今年也透過公益參與，盼將埔里打造成更友善、更具包容力的城鎮。

    十八度C文化基金會董事長茆晉指出，今年路跑兼顧專業挑戰與親子同樂，補給站除了持續提供在地美食、農產，更加碼龍蝦、和牛、烤大豬等特色佳餚，成為跑者沿路補給的一大驚喜。

