《台中》大坑觀音亭景觀平台 地標像沙琪瑪

大坑「觀音亭景觀休憩平台工程」近日將完工落成，石牆地標被網友笑稱「長得像超大尺寸沙琪瑪」。（記者許國楨攝）

台中大坑即將誕生新地標！位於九號步道終點的「觀音亭景觀休憩平台工程」重建工程，預計近日完工落成啟用卻先爆紅，原因竟是以金屬格柵包覆碎石的地標，被網友笑稱「長得像超大尺寸沙琪瑪」！有人打趣說：「這是全台最耐放、最堅固的沙琪瑪」，「甜點系地標」意外竄紅。

網友笑稱「甜點系地標」

「大坑觀音亭景觀休憩平台」重建工程去年七月一日開工，預計本月廿二日舉行落成啟用典禮，由於位於人氣最旺、最親民的九號步道必經之地，屆時完工後將成為全新打卡亮點。

全新觀音亭平台採「兩層弧形結構」設計，以低彩度建材融入山林景緻，上層為觀景平台，下層設有桌椅供登山客休憩，設計兼具功能與美感，平台設計特別回應山友意見，針對過去「遮陽蔽雨不足」問題加強屋頂結構，並優化休憩空間動線，不論晴雨都能舒適停留。

不過，讓網友熱議焦點卻意外落在下方入口處那座「大坑觀音亭」字樣的地標石牆，這座以金屬格柵包覆碎石堆砌的設計，因外型方正被笑稱像極「大尺寸沙琪瑪」，照片曝光後引爆社群話題，不少人笑稱：「登山順便吃甜點」、「這是全台最堅固的沙琪瑪」，讓莊嚴觀音亭瞬間多了份可愛與親民氣息。

