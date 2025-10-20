民眾認知度低 中美館首展議員憂曲高和寡

台中市立美術館年底開館在即，但議員憂首展曲高和寡。（記者蘇孟娟攝）

台中結合市立美術館及市立圖書館打造的「台中綠美圖」，年底開館在即，其中市立美術館的首展倍受矚目，台中多名市議員均提醒綠美圖籌劃多年，投入許多資源，但首展的規劃民眾認知度低，憂首展「曲高和寡」，無法一炮而紅；台中市立美術館館長賴依欣強調，中美館會展現跟台中土地的關連性，首展會跟綠美圖所在環境扣合，有在地也有國際作品，讓大家看見中美館魅力。

館長︰與環境扣合 展出國內外作品

台中綠美圖斥資卅二億打造，自二〇一九年開工以來，今年底終於要開館營運，文化局及中美館日前已曝光開館首展「萬物的邀約」，由中美館策展團隊攜手台灣策展人周伶芝、美籍策展人艾蕾娜．克萊爾．費爾德曼、羅馬尼亞籍策展人安卡．繆雷．金共同合作策劃，結合館藏特色與國際視野，預計展出廿國、逾七十位國內外藝術家作品，觀眾能欣賞世界百大影響力藝術家的創作，更能看到中部地區重量級藝術家如葉火城、林之助等人的經典作品。

但市議員張芬郁、李中及江肇國等均對中美館首展內容表示疑慮，包括欠缺鎮館之寶、首展規劃民眾認知度低，擔心「曲高和寡」，無法一炮而紅，李中日前更直言與其找民眾不認識的百名藝術家展出，不如去找大眾熟知的蒙娜麗莎或塞尚、高更、梵谷等名家作品來展。

文化局長陳佳君指出，中美館典藏六百廿件作品，有不少中部藝術發展重要作品，包括葉火城晚年重要作品「火炎山下」等；賴依欣說，開館展以台中的藝術精神與城市特質為出發，更從在地視角出發，結合國際策展觀點與藝術家創作。

