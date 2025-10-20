為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中綠美圖12/13開館 市民接龍上架圖書

    2025/10/20 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中綠美圖十二月十三日開館，文化局邀五百名幫手接龍助圖書上架。（記者蘇孟娟攝）

    台中綠美圖十二月十三日開館，文化局邀五百名幫手接龍助圖書上架。（記者蘇孟娟攝）

    藏書逾百萬冊 28日起試營運 先開放兒童、青少年閱覽區

    台中市集合市立美術館與市立圖書館合力打造的「台中綠美圖」，十二月十三日正式開館營運，另訂十月廿八日起試營運，其中市總圖藏書逾百萬冊，文化局十九日邀集逾五百位市民組「閱讀台中隊」協助上架圖書，為市立總圖書館開館暖身，台中市長盧秀燕也參與傳遞書本上架。

    盧秀燕說，台中市民期待超過廿年終將有市立總圖書館，台中綠美圖啟用後，不僅提供市民全台最優質的圖書館，更是世界級的文化新地標。

    8棟建物相連 4棟為市總圖

    台中「綠美圖」整體建築共有八棟，其中四棟為市立總圖書館、三棟為市立美術館以及一棟行政大樓，八棟建築設計彼此相連，預計十月廿八日至十一月十六日試營運，市總圖將先開放兒童閱覽區、青少年閱覽區等空間。

    目前市總圖藏書包括紙本、電子書等共逾百萬冊，圖書上架是大工程，目前已上架近八成圖書，昨日舉辦「市民上架」活動，邀市民一起參與綠美圖將啟用盛事。

    「貓貓蟲咖波」閱讀證 限量8萬張

    文化局指出，活動吸引七三六組家庭及五九二名個人報名，經電腦抽選出各一百組參與，另也邀請四所台中愛閱點計畫學校師生組隊參加，組成五百人「閱讀台中隊」，有許多家長帶著子女接力傳書、聯手上架，將書香送進總館的兒童閱覽區，參與傳書上架的民眾也另獲得由建築師妹島和世與西澤立衛設計的「花椅」造型鑰匙圈限量紀念品。

    中市圖另指出，配合總圖將開放，推出限量八萬張「貓貓蟲咖波」閱讀證，首度辦證者就可收藏，目前已申請超過五萬張，歡迎市民辦證前來探索世界級閱讀地標。

