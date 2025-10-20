基隆馬拉松 4千跑者體驗山海美景

邁入第二年的「二〇二五基隆城市半程馬拉松」昨天（十九日）在基隆市長謝國樑、國民黨立委林沛祥、基隆市好馬長跑協會理事長樊沛文、教育處長徐嬿立鳴槍聲中起跑；謝國樑說，邁入第二年的半程馬拉松活動有將近四千人到場共襄盛舉，市府將以此為基礎，推動更多結合運動與觀光的城市活動，讓基隆成為活力港灣城市。

雖然基隆市昨天清晨微雨，但現場氣氛熱烈，包括芬蘭駐台代表羅瑞（Lauri Matti Raunio）、基隆的女兒藝人謝忻、獨腳鋼鐵人阮錦源都參與這場賽事。賽事共分為廿一公里半程組、九．五公里勇腳挑戰組及三公里健康休閒組。

謝忻說，她連續兩年都來參加，去年陪視障者跑半程馬拉松，今年參加九．五公里賽事，記者詢問謝忻，在故鄉跑有何感覺？她笑說，在基隆跑步感覺就是在主場跑、在「家裡」跑步，她說，半程馬拉松有些地方是上坡，不容易，希望活動能擴大辦理，讓更多人感受基隆山海美景。

謝國樑說，基隆是「市中有港、港中有市」的城市，賽道沿線結合港灣風光與山海景緻，從國門廣場一路延伸至外木山濱海步道，期望透過馬拉松活動，帶動城市觀光與旅宿經濟，讓更多人以運動視角體驗基隆之美。

