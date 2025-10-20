老人租屋碰壁 北市議員協助怨快變仲介

高齡長者租屋不易，想入住社宅但中籤率低。圖為廣慈社宅。（記者何玉華攝）

76歲巴金森氏症長者抽不到社宅 候補排隊50號

台北已進入超高齡社會，台北市議員詹為元日前於台北市議會工務部門質詢時指出，北市老人租屋問題嚴重，但市府面對有需要幫助的長者，都僅會請民眾瀏覽官網或是建議申請社宅，沒有具體措施給予實際協助，導致每週都會接到來自各個行政區的長者致電議會辦公室請託協助解決租屋問題，「研究室已快變成仲介公司了」，其中一位罹患巴金森氏症的七十六歲長者，符合社宅資格，抽社宅的加權點數也相對高，然而，四個社宅都「槓龜」，甚至候補編號都排到五十號以後，在廣慈二區甚至排到三百多號。對此台北市都市發展局卻僅說明，社會局已檢討精進評點制度，未來可再提升高齡者入住社宅機會。

社宅中籤率極低、有門檻 供不應求

本報九月獨家報導長者租屋不易議題，北市雖有老人公寓，不過政策停擺，就算推青銀共居也成效不彰，現僅有三位學生入住。北市地政局長王瑞雲雖提到社宅弱勢戶的評點加權，讓老人更有機會抽進社宅，但中籤率極低，且因門檻阻擋有房長者申請。另外，市府委託社福團體當二房東，但也只釋出兩個社宅、共廿五戶，供不應求。

北市府：檢討評點制度 提升高齡者入住機會

詹為元表示，曾接獲一位七十一歲萬華區的獨居奶奶求助，指一般房東與包租代管業者拒絕租房子給她，又抽不到社宅；還有一位身體亞健康長者透過591租屋，但聽到長者年齡就掛斷電話，也被社宅擋在門外；罹患第四期肺腺癌的吳小姐有房卻無人陪伴，也擔心在外租不到房子，經協助介紹申請社宅，期望能搬進社宅，心想：「萬一有問題還有人可以照顧。」。詹為元表示，老人租屋確實是個問題，每週都會接到一到二通長者陳情，期望能幫忙讓他們有居所可以安老。然而，若是轉交給市府，市府也只會說請看官網或是請長者申請社宅，辦公室為了真正幫到長輩，會將個案轉介至民間團體，但目前負荷量過大，「已經快要變成仲介公司」。

都發局表示，市府透過社會住宅、出租國宅、社會住宅包租代管等公有出租住宅資源，提供需求市民承租，現行承租長者比例約佔整體公有出租住宅近三成；為保障更多有需求的弱勢長者得以安居，並考量居住資源輪轉並維持弱勢評點分配機制之精神，社會局已檢討精進評點制度，將高齡者年齡再予細緻分層，預定於下一個招租社宅實施。

