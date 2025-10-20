漏水、跑道破爛、植栽枯死 社宅管理問題一籮筐

台北市議員陳怡君指出明倫社宅跑道破爛不堪，掉落的跑道皮像是一塊豬皮。。（台北市議員陳怡君研究室提供）

台北市議員陳怡君日前在市政總質詢時指出社宅有諸多瑕疵，如大同區社宅漏水、明倫社宅跑道破爛不堪，「PU跑道掉落像是一塊豬皮」她也提到，社宅為了綠化也有植栽，卻沒有維護管理，現在枯死一片。對此台北市長蔣萬安日前在議場承諾即刻改善缺失。台北市住都中心也說，將會在一周內完成改善作業。

陳怡君說，大同區社宅不斷漏水，甚至導致牆壁都是壁癌，且不只是漏水，社宅公共建設十分「落漆」，明倫社宅為了保留過去學校改建歷史，設置PU跑道供民眾與明倫幼兒園的孩子運動，可是近日跑道坑坑疤疤，甚至有一塊掉落的跑道皮被擺在一邊，「像是一塊豬皮掉在地上！」

陳怡君也說，明倫社宅曾經得過環境整潔綠美化特色獎，得獎感言提到，感謝市府的「永續執行」，但她質問盆栽枯死一片，樹穴蓋板也因為移植造成路面形成大洞，簡直是行人地雷，「市府真的有在永續執行嗎？」，「社宅是否有在管理？市府期望撕掉社宅標籤，卻越維護越糟糕。」

對此，蔣萬安承諾，會請都發局以及住都中心即刻將跑道翻新，提到的缺失也即刻改善。住都中心回覆，有關明倫社會住宅二樓PU跑道及綠化部分補植皆已完成採購程序，並預計一週內完成修繕及補植作業，漏水部分需確認漏水原因後續辦修繕作業。

台北市議員陳怡君質詢時說明社宅有諸多瑕疵，如大同區社宅漏水。（市議員陳怡君研究室提供）

