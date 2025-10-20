北市社宅快速維修費 6年花掉逾3千萬

議員批保固期內 為施工品質不良的廠商擦屁股 浪費公帑

前台北市長柯文哲從南港區東明社宅（二〇一九年完工）開始，推出「一六二快速維修方案」，於社宅驗收後半年內提供服務，提高檢修效率。但市議員鍾佩玲發現，六年來，一六二服務的計有大同區明倫社宅等十七處，共一三〇三件須採快速維修，費用高達三一六七萬元，其中萬華區莒光社宅維修一件、花費竟高達一五五萬元，廣慈二區社宅半年內竟高達四四一件維修案，費用總計二三二萬元，均顯示施工品質低落；最令人質疑的是，十七處社宅已花費高達三一九．七九億元興建，為何工程保固期內，市府還需額外花費三千多萬元維修費用給廠商？都發局稱，是支付廠商駐點人力費用屬額外服務，試問，市府為何要用台北市民的納稅錢，去為施工品質不良的廠商擦屁股，根本本末倒置、浪費公帑。

柯文哲任內推出 17處社宅修繕1303件

「一六二快速維修方案（或稱一六二駐點服務）」是由專業人員常駐現場，提供即時維修與技術支援，服務內容包括住戶通報後一小時內到場勘查、無須備料項目六小時內完成維修、須備料項目二日內完成，並視住戶需求彈性約定時間，協助社宅住戶於入住初期得以快速解決居住問題，根據統計，目前有使用該服務的十七處社宅包括南港、文山、內湖、信義、萬華區各三處，北投、大同區各一處，至今累計一三〇三件修繕，花費三一六七萬元，粗略計算平均一件約需二萬四千元。

莒光社宅維修一件 花費高達155萬

鍾佩玲表示，不論修繕件數或是一六二的效益好壞，如果一處社宅頻繁需要使用這項服務，背後代表的可能是施工品質有問題，或跟廠商洽談的保固合約有問題，才會需要再花錢購買售後服務，市府要做的應是檢討廠商的施工品質和應要提供的服務，而非增加編列預算幫廠商擦屁股，浪費市民的納稅錢，也會引發圖利廠商的嫌疑。

都發局：廠商派員駐點 即時解決住戶需求

都發局回應，社宅完工時有嚴格驗收與保固機制，工程保固期為二年或三年，實際入住後仍會有許多生活面的小問題需要即時處理，若工程有保固修繕需求，由機關通知廠商依照案情約定時間到場執行修繕，一六二服務是要社宅施工廠商在入住初期約五至六個月，派員專職駐點，協助處理輕微故障與設備使用指導，並非重複制度，而是確保社宅品質保養維護的延伸措施，故需另外支付勞務費用，修繕材料費用仍由原保固廠商負擔。此模式可縮短約五成維修時間，面對近年營建產業缺工、臨時調派維修人力不易，有其必要性。

都發局說明，因此，經費性質為專業人力勞務支出，薪資編列參考營建人力物價成本，且內含加班工資，莒光社宅一五五萬元（五個月）、廣慈二區社宅二三二萬元（六個月），均為駐點人員費用，強調社宅不同於其他公共工程，作為民眾居住與生活的重要空間，需確保住戶能獲得即時且貼心的協助，會持續將一六二服務常見問題反饋至社宅設計與施工檢核作業，並把駐點服務整合至工程內辦理，精進社宅品質。

