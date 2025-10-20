為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中教師請休身心調適假 傳遭市府刁難

    2025/10/20 05:30 記者蘇孟娟、楊綿傑／綜合報導
    教育部增訂教師身心調適假，每學年准給3天，併入事假計算，毋須檢附證明文件，學校不得拒絕。 （資料照，全教總提供）

    

    教育部新修正教師請假規則，增訂教師身心調適假，每學年准給三天，併入事假計算，所需代課鐘點費由教育部及各地方政府共同補助；台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，近日接獲教師反映，台中市要求教師須用完七天事假後，再請身心調適假的代課費才有補助、「公費排代」，否則代課費要教師自己出，擺明刁難。

    要求用完7天事假後才能休

    中市教育局則指，教育部尚未函知相關作為及所衍生代課費處置方式，將待收執中央函文後配合辦理。但教育部澄清，本月七日已邀集各地方政府研商「身心調適假所遺課務代課鐘點費經費負擔方式」會議，獲致共識，由中央與地方共同補助各五十％，並重申教師身心調適假，毋須檢附證明文件，學校不得拒絕，亦不得為其他不利處分。

    教部：毋須證明 不得拒絕

    林碩杰指出，現行規定教師一年有七天事假，請休七天事假不扣薪，但代課費教師須自行負擔，超過七天事假則須扣薪，代課費公費排代；一般教師沒有特休假，好不容易多三天身心調適假，教師向學校人事單位查詢卻被告知台中市限須先休完七天事假後，請休的身心調適假才享有公費排代，若不想請事假、想直接請身心調適假，得自掏腰包支付代課費，形同變相懲罰。

