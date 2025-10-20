「台灣爸爸」鼓勵 成就德國女交換生從醫路

15年前來台的德國交換生阿莉娜（右二）偕同父母，與「台灣爸爸」蔡全德醫師（右）相聚。（記者歐素美攝）

十五年前，十六歲的德國女高中生阿莉娜來到台灣台中當交換學生，中醫師蔡全德夫婦將她視為親生女兒般照料，如阿莉娜不吃海產，全家就配合調整飲食，還帶她到日本旅遊，這份愛深深感動了阿莉娜，讓她認蔡全德夫婦為「乾爹乾媽」，並在蔡的鼓勵下，阿莉娜發奮苦讀考上醫學院，明年將取得心臟外科博士學位，阿莉娜說，「沒有台灣爸爸，就沒有今天的我」。

中醫師蔡全德視如己出

蔡全德回憶說，當時經常帶阿莉娜出去義診，原想讀外交系的她在耳濡目染下對醫療產生興趣，他觀察阿莉娜內向靦腆，就鼓勵她考慮醫學系。不過，在德國要考上醫學系，成績要非常優異，對當時的阿莉娜來說，幾乎是不可能的任務，但蔡全德鼓勵她「妳一定可以」。

阿莉娜帶家人來台重聚

阿莉娜離台前對蔡爸說「請給我兩年時間」，回德國後她下定決心苦讀，每天只睡兩小時，一年後成功考上醫學系，還登上德國媒體，標題寫著「台灣的爸爸改變了孩子的一生」，蔡全德得知後既心疼又驕傲、與有榮焉。

阿莉娜原攻讀骨科，但大三時母親因心臟主動脈剝離緊急送醫，幸急救撿回一命，生死關頭讓她毅然決定改讀更困難的心臟外科，目前阿莉娜已是住院醫師，明年將取得心臟外科博士學位。這幾天，阿莉娜趁假期與家人來台，跟台灣爸爸蔡全德一家共享天倫樂，並帶著家人重返母校嘉陽高中合影留念。

蔡全德不僅每年投入數百萬做公益，也成為改變阿莉娜生命的推手，這段跨越文化與血緣的故事，證明了愛與鼓勵能點燃生命的無限可能。

