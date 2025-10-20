65歲以上人口占比逾2成！11縣市進入超高齡社會 長者宅M型化

第一季全國、六都65歲高齡長者人口占比

今年第一季全國六十五歲以上高齡長者已突破四五〇萬人、達四五三．九九萬人，占全國總人口數比重約十九．四二％，雙雙再創統計新高；全國廿二縣市中，有十一個縣市占比兩成起跳，也就是半數縣市已進入超高齡社會。

六都與中、東部資源差距大

其中，台北市、嘉義縣占比更突破廿三％，等於每四．三四人就有一位是六十五歲以上高齡者；而高齡者占比逾兩成的縣市，還包括高雄市、宜蘭縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣以及基隆市。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，高齡長者宅趨勢往M型發展，一端是醫療、社福、公設資源，甚至青壯年就業機會、家庭支援相對充足的雙北市、高雄市，另一端則是人口長期外流的中部、東部。

雙北高齡者逾135萬人

觀察各縣市高齡者數量，以新北市七十七．九一萬人最多，台北市五十七．七六萬人居次，高雄市五十五萬人第三，光是雙北市高齡者就高達一三五．六七萬人、占全台高齡者比重近三成，換言之，全台每三．三位高齡者就有一位在大台北。

據統計，二〇一五年第一季全國高齡者人數與占比分別約二九八．一七萬人、十二．六九％，十年來高齡者增加一五五．八二萬人、增幅達五十二．二五％。房產業者指出，高齡者爆增後續將衍生養老、甚至是長照等需求。

以房養老、青銀換居興起

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，台灣高齡化現象日益增長，所幸此族群經歷台灣經濟騰飛年代，普遍有房產且富足，只要能夠守成便能安心養老；其次，養老途徑越發多元，除養生村外，還有「以房養老」、「青銀換居」、「包租代管」等。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高齡化是不可逆趨勢，衍生許多社會議題，尤其早年住宅型態以透天與公寓為主，可能會有進出不便問題，而且不是每個家庭都有餘力可以換成電梯大樓，可能要思考怎麼幫助住在無電梯老宅的高齡者。

全國廿二縣市中，十一縣市六十五歲以上高齡長者占比突破兩成，已進入超高齡社會。 （資料照）

