燕子口堰塞湖穩定溢流 雨量增加需警戒

太魯閣國家公園燕子口崩塌在立霧溪形成堰塞湖，目前湖水從靳珩隧道東口流出並漫過魯丹橋回流立霧溪。（花蓮分署提供）

花蓮縣秀林鄉太魯閣燕子口因立霧溪邊坡崩塌形成堰塞湖，雖然湖水由靳珩隧道穩定溢流，壩體下方也開始滲流，讓湖面沒有繼續上升，但中央氣象署預估，今天北花蓮山區雨量會逼近二百至三五〇毫米，若雨量增加流量也會增加，下游仍要持續警戒。

國家公園署昨示警，據氣象署預報，因東北季風及颱風外圍環流共伴效應，未來幾日山區受連續降雨影響，恐有溪水暴漲、落石崩塌等風險，太魯閣國家公園持續禁止進入，請民眾勿進入燕子口堰塞湖潛在危險區域，確保安全。

水位緩升0.2公尺 蓄水量175萬噸

林保署花蓮分署指出，燕子口堰塞湖目前水位為二六五．二公尺，距離壩頂高程二七〇公尺，尚有四．八公尺安全距離，蓄水面積約十．五公頃，蓄水量約一七五萬噸，滿庫為二三〇萬噸。雖受風神颱風外圍環流影響，上游集水區降雨入流量增加，但因湖水由靳珩隧道持續溢流及壩體滲流作用，水位僅緩慢上升約〇．二公尺。

該堰塞湖的影響範圍為秀林鄉富世村民樂及可樂部落低窪區域、立霧溪出海口北側崇德瑩農場，及台電東部發電廠員工宿舍區域；目前政府已規劃使用機具前進到壩體上方，將採取降挖的方式，調派機具從舊中橫公路（現燕子口步道），從上方挖除壩體引流。

秀林鄉長王玫瑰說，原影響範圍內的民有社區，勘查後調整為非影響列管範圍，約一百多人昨天解除收容，剩下民樂社區廿八人接受安置，昨上午短暫開放半小時讓村民返家取出重要物品。

太魯閣燕子口形成堰塞湖，林保署花蓮分署派重機具前往處理。（花蓮分署提供）

