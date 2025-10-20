為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    燕子口堰塞湖穩定溢流 雨量增加需警戒

    2025/10/20 05:30 記者王錦義、游太郎、吳柏軒／綜合報導
    太魯閣國家公園燕子口崩塌在立霧溪形成堰塞湖，目前湖水從靳珩隧道東口流出並漫過魯丹橋回流立霧溪。（花蓮分署提供）

    太魯閣國家公園燕子口崩塌在立霧溪形成堰塞湖，目前湖水從靳珩隧道東口流出並漫過魯丹橋回流立霧溪。（花蓮分署提供）

    花蓮縣秀林鄉太魯閣燕子口因立霧溪邊坡崩塌形成堰塞湖，雖然湖水由靳珩隧道穩定溢流，壩體下方也開始滲流，讓湖面沒有繼續上升，但中央氣象署預估，今天北花蓮山區雨量會逼近二百至三五〇毫米，若雨量增加流量也會增加，下游仍要持續警戒。

    國家公園署昨示警，據氣象署預報，因東北季風及颱風外圍環流共伴效應，未來幾日山區受連續降雨影響，恐有溪水暴漲、落石崩塌等風險，太魯閣國家公園持續禁止進入，請民眾勿進入燕子口堰塞湖潛在危險區域，確保安全。

    水位緩升0.2公尺 蓄水量175萬噸

    林保署花蓮分署指出，燕子口堰塞湖目前水位為二六五．二公尺，距離壩頂高程二七〇公尺，尚有四．八公尺安全距離，蓄水面積約十．五公頃，蓄水量約一七五萬噸，滿庫為二三〇萬噸。雖受風神颱風外圍環流影響，上游集水區降雨入流量增加，但因湖水由靳珩隧道持續溢流及壩體滲流作用，水位僅緩慢上升約〇．二公尺。

    該堰塞湖的影響範圍為秀林鄉富世村民樂及可樂部落低窪區域、立霧溪出海口北側崇德瑩農場，及台電東部發電廠員工宿舍區域；目前政府已規劃使用機具前進到壩體上方，將採取降挖的方式，調派機具從舊中橫公路（現燕子口步道），從上方挖除壩體引流。

    秀林鄉長王玫瑰說，原影響範圍內的民有社區，勘查後調整為非影響列管範圍，約一百多人昨天解除收容，剩下民樂社區廿八人接受安置，昨上午短暫開放半小時讓村民返家取出重要物品。

    太魯閣燕子口形成堰塞湖，林保署花蓮分署派重機具前往處理。（花蓮分署提供）

    太魯閣燕子口形成堰塞湖，林保署花蓮分署派重機具前往處理。（花蓮分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播