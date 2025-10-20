共伴效應 花蓮雨量上看350毫米／氣象署預報 基隆北海岸、宜蘭、大台北山區今明雨勢劇烈

因應風神颱風可能為花蓮地區帶來強降雨，馬太鞍溪橋臨時便道將視狀況封閉。（記者游太郎攝）

上月下旬強颱樺加沙帶來豪雨，造成花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，災區仍待復原，但風神颱風與東北季風共伴效應，今明兩天可能再為花蓮帶來強烈雨勢，氣象署預報，花蓮地區廿四小時累積雨量可達二百至三百五十毫米，提醒民眾需高度戒備。

公路局啟動預警性防災應變機制

公路局東區養護工程分局昨天上午宣布，因應花蓮地區可能出現強降雨，為確保台九線用路安全，將嚴密監控蘇花路廊及馬太鞍溪橋臨時便道，並啟動預警性防災應變機制，不排除視情況實施封閉管制措施。

請繼續往下閱讀...

氣象署預報，今明兩天風神颱風與東北季風共伴效應最顯著，雨勢也最大，桃園以北、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，其中桃園以北、花蓮地區、竹苗山區可能局部豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區恐達局部豪雨以上降雨；中南部今日局部降雨，山區留意大雨。

週五趨緩 下週日東北季風又報到

氣象署預報員張承傳表示，到了週三及週四颱風減弱遠離，由東邊低壓帶水氣影響台灣，迎風面北部及東半部有雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區、北部山區有局部大雨或豪雨，花蓮可能有局部大雨，中南部山區局部短暫陣雨。東北部週三留意局部豪雨以上等級降雨。

張承傳說明，週五及週六雨勢趨緩，下週日再有新一波東北季風報到。

光復鄉撤離演練 5項待改善

花蓮縣光復鄉日前因應風神颱風進行撤離演練，中央前進協調所總協調官季連成昨打八十五分，指仍有五項缺失需改善，包含廣播系統、強制垂直撤離執行力、收容實際人數掌握、疏散車輛調度及鄉鎮村里長的代理人制度。

季連成說，這次演練沒有劇本，只有一天時間準備，經觀察鄉鎮里長的表現，最大的弱點在於廣播系統，許多村民還是認為聽不清楚，因此車輛宣導未來會採定點式播放，不會邊移動邊播放。

垂直避難缺失最多 廣播聽不清楚

他說，演練還發現收容實際人數與統計人數有落差，且垂直避難的缺失最多，未來重災區一定要採取疏散撤離，不採垂直避難，一般災區的垂直避難也要再加強宣導，除了居民做得不盡理想，警報系統發出後還不理解要做什麼，執行力仍是最關鍵的因素。

季連成強調，這次風神颱風跟東北季風引起的共伴效應，必須以高度戒備、周延整備、強制執行的態度面對，都做到就能安然度過這波雨勢的影響。

中央災害應變中心前進協調所昨日召開第49次工作會報後記者會，縣府報告沒有重點，遭季連成要求「講重點」。（記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法