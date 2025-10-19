為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    加熱菸開賣即下架 衛福部究責

    2025/10/19 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部長石崇良強調，違規產品須全數下架，後續將追查業者責任。（資料照，記者邱芷柔攝）

    衛福部長石崇良強調，違規產品須全數下架，後續將追查業者責任。（資料照，記者邱芷柔攝）

    國內加熱菸首度合法開賣，沒想到不到廿四小時就出包！稽查人員發現部分產品外包裝未標示尼古丁含量，違反「菸害防制法」規定，衛福部隨即要求全面下架。衛福部長石崇良強調，依法開放不代表鬆綁菸害防制，將追查責任，同時將送驗尼古丁含量，檢驗結果預計下週出爐。

    部分產品未標示尼古丁含量

    衛福部日前核准兩家業者共十四款加熱菸菸草柱及四款載具在台上市，率先上架的業者有八個品項通過審查，首日實際鋪貨五項。石崇良前天率隊突擊北市店家，初步未見違規，但隨後各地陸續回報部分產品外包裝未標示尼古丁含量，衛福部因此要求全數下架。

    石崇良說，業者申請上市送審樣品上確實有標示尼古丁含量，懷疑是在量產或出貨階段出現問題，將追查責任；衛福部將同步檢驗尼古丁含量是否在法定標準，依規定每支需低於一毫克。

    國健署署長沈靜芬補充，國健署第一時間通知業者下架，昨日中午也正式發函給菸商與通路業者，「查到違規產品就會開罰」。她坦言，是否回收已售出的產品仍在評估中，因為流入消費者手中的商品要全面回收，相對困難。

    國健署強調，菸品包裝須完整標示警示圖文、尼古丁與焦油含量等資訊，若未依規定標示，製造或輸入業者可處一百萬至五百萬元罰鍰，並限期回收或退運，逾期未改善可再罰，販售場所可罰一萬至五萬元。沈靜芬說，業者若要重新上架，必須先改善包裝並送交國健署重新評估，通過後才可再販售。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播