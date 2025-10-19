新北改善橋梁機車道 騎士事故率大減

重新橋二重端上下引道部分實體分隔島拆除，讓機車騎士有更充足的整流距離。（新北市交通局提供）

淡水河分隔雙北兩市，在新北市三重、蘆洲、五股、中永和等地的跨市交通都仰賴橋梁連接，新北市長侯友宜指出，新北的機車登記數量多達二八八萬輛，為提升騎士行經橋梁的交通安全，交通局積極推動橋梁改善工程，包含調整車道配置、拆除分隔島等，已大幅降低交通事故，例如福和橋減少四十七％、重新橋減少卅三％，今年五月完成機車道截彎取直的新北大橋，機車事故率更銳減九十％。

新北大橋事故率銳減90％

侯友宜說，將持續依照各橋梁的特性進行健檢，依照「快慢車道實體分隔」、「機車專用道服務水準E或F級」條件，篩選符合的橋梁優先改善。

新北市交通局長鍾鳴時指出，二〇二三年七月拆除重新橋二重端的上下引道部分實體分隔島，提供機車更多的通行空間，仍保留主橋段實體分隔島以維持車流秩序，改善後減少交通事故卅三％；當年八月再完成福和橋改善，將實體分隔島改為槽化線區隔、加寬機車道，事故率降低四十七％。

鍾鳴時說，去年啟用重陽橋的三重環河北路機車引道，分散車流也縮短繞行、停等紅燈的時間；成蘆橋拓寬後也增設機車引道，改善下橋匝道汽、機車的交織混流；福和橋檢討路型配置並將機車道拓寬；三鶯大橋改建工程也在原橋梁兩側增設機車專用道及人行道，讓事故率下降約廿五％。

交通局專門委員林昭賢表示，今年五月再改善新北大橋主橋段機車S型彎道問題，將原來的機車道擴充為人行道與自行車道，合理分配道路空間，改善前的機車事故每月約五件，改善後僅約一件；大漢橋也規劃拆除快慢車道之間的實體分隔島，並調整新莊端上、下橋匯流長度。

