民眾參與感不足光復防颱演練 季連成打80分

花蓮縣光復鄉昨實施防颱撤離疏散演練，大華村民在收到通知後，一一搭上遊覽車避難。（記者劉人瑋攝）

花蓮縣光復鄉昨天實施防颱撤離疏散演練，行政院前進協調所總協調官季連成不僅逐戶視察，還帶著花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁，一起緊盯民眾如何垂直避難，最後他為這次演練打八十分，扣分是因為收容與實到人數有落差，反應出民眾參與感仍不足。

昨天下午二時災防告警細胞廣播（CBS）發布，設定預估廿四小時累計雨量達二百毫米，警報發布後一．五小時內完成撤離，下午四時發布洪水警報，住家超過二樓、立即採垂直避難；季連成與縣長徐榛蔚由火車站出發，沿中正路查看兩旁商家狀況，兩人貼著玻璃窗查看屋內狀況，不斷勸說民眾上樓。

與徐榛蔚沿途查看 勸說民眾上樓

季連成表示，這次演習只有一天準備、無劇本，也是首次如此大規模民間災防演習，由三鄉鎮、十四村里加入，疏散逾千人，「打八十分，是還有不少缺失」，不少民眾參與感仍不足。

季連成說，垂直避難設定的情境就是「堰塞湖警報」，即使已發生過這麼嚴重的災情，還是有民眾不配合；此外，廣播系統不夠好，目前還是手機CBS系統最有用，未來仍需強化各村廣播系統；而警車一邊開一邊廣播，「重點還沒聽到，車就開走」，未來將修正為定點廣播，確定已成功傳達訊息再換點。

季：鄉鎮市執行 縣市首長是指揮官

縣長徐榛蔚表示，這次中央示範撤離，未來將建立SOP，但堰塞湖問題仍在，希望由中央規畫專案協助大規模撤離，目前依親、安置、垂直避難共達四千多人，不是光復鄉長林清水的能力可以承受。

季連成則直言，未來的撤離中央一定會協助，但「真正要執行的是鄉鎮市層級，現在就是示範鄉長要做的工作」，「沒有什麼事鄉公所做不來，重點在於專業。」

季連成也再次強調，依災防法，縣市首長是理所當然的救災指揮官，可調動資源，民眾未來選縣市長，要將這些專業能力列入考量。

