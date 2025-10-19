燕子口堰塞湖 和老天爺賽跑 開挖壩體降災

燕子口堰塞湖水位持續上漲，中橫公路靳珩隧道西口已滅頂，徹底變成堰塞湖的專屬洩水道。（太管處提供）

水位距壩頂不到5公尺 恐有潰決風險 花蓮2堰塞湖 持續監控

太魯閣國家公園燕子口崩塌，在立霧溪形成堰塞湖，雖然湖水有隧道當出口並回流立霧溪主流，但林保署昨晚仍急報「水位距壩頂不到五公尺」恐有潰決風險，下游紅色警戒！考量風神颱風將至，林保署花蓮分署昨一早開始闢便道準備降挖，和老天爺賽跑！林保署強調，會持續監控花蓮兩個堰塞湖水位，也請民眾配合政府指示撤離。

行政院顧問李孟諺昨與林保署、公路局前往現場勘查重機具出動開挖便道，預計在中橫公路旁開設約三十公尺便道至舊台八線、闢建便道至土石壩體旁進行降挖。

中橫公路旁開便道 重機具接近

林保署表示，目前持續監測水位變化及壩體穩定度，視降雨及後續情況，盡可能地進行降挖與排水作業，以確保下游居民及設施安全；林保署花蓮分署委託成功大學堰塞湖防災團隊，昨已趕到現場，實施精密測量與資料蒐集。

外界批評，為什麼燕子口可以迅速啟動堰塞湖降挖及導流工程，但馬太鞍溪堰塞湖卻錯失機會釀災？農業部林保署指出，兩者的交通可及性、壩體規模、施工條件完全不一樣，無法拿來做比較。

交通條件方面，燕子口堰塞湖壩體旁邊就是中橫公路，人員與機具能快速抵達，但馬太鞍溪要開河床便道時間至少三個月，且需克服東部河川上游的陡峭地形，一旦遇到颱風又要「全部打掉重練」，困難度高。

堰塞湖土方量體上，兩者也是「小蝦米對大鯨魚」。燕子口僅四十萬立方公尺，是馬太鞍二億立方公尺的千分之二；此外，燕子口滿水約二七〇萬噸，馬太鞍堰塞湖滿水高達九千一百萬噸，即使溢流後水量仍有一五〇萬公噸、土方一．二億立方公尺，難易度顯有區別。

大水前被撤離 酒店旅遊變逃難記

林保署前天下午發布燕子口堰塞湖紅色警戒後，當天到太魯閣天祥遊玩、住宿太魯閣晶英酒店的遊客陳先生，「人還在西寶國小參加活動」，立刻被飯店安排搭上接駁車，在傍晚大水沖到中橫路面前搶先離開！

陳先生昨天回想起過程直呼：「這次太魯閣撤離記，一輩子都不會忘！」他說，印象最深刻是一邊搭車、手機的細胞撤離簡訊還不斷狂響，沒想到旅遊竟變成逃難記。

秀林鄉富世村民樂社區、秀林村民有社區因為位於立霧溪邊，比中橫公路地勢更低窪，兩個社區設籍九百多名住戶全數安排撤離，許多民眾選擇依親或前往花蓮市親友家，實際到收容所的居民約兩百人。

馬太鞍溪堰塞湖VS.燕子口堰塞湖處置方式

燕子口堰塞湖降挖工程，先從開闢便道起步，李孟諺評估，怪手真正接觸到壩體需要3天。（林保署花蓮分署提供）

