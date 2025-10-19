為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《平埔族身分法通過》道卡斯後裔 盼找回族人、復振族語

    2025/10/19 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣縣定古蹟︱竹北采田福地，是道卡斯族竹塹社七姓公後裔供奉其祖先與福德正神的廳堂。（記者黃美珠攝）

    散居桃竹苗客庄 極少數移居國姓 現約1500人 盼政府重視伸援

    立法院十七日通過《平埔原住民族群身分法》，爭取正名的道卡斯族竹塹社後裔、「祭祀公業法人新竹縣竹塹社七姓公」所屬的七姓公祭祀公業管理委員會理事長三仁壽說，這是遲來的正義，但當年受皇帝賜姓的七姓公已流失黎、金兩姓，剩下的五個姓氏以他的「三姓」為數最少，全台不過一三三人，比台南七股兩千多隻卻備受國家珍視積極保育的黑面琵鷺還不如，希望國家能重視他們、幫忙尋回族人且復振族語，甚至要致力還他們土地正義。

    七姓公派僅600人 「三姓」全台133人

    三仁壽說，道卡斯族散居在桃竹苗客庄，極少數移居南投國姓，現約有一千五百人，其中屬於竹北采田福地錢、廖、潘、衛、三、黎、金「七姓公」派下的約僅六百人；當中黎、金兩個姓氏已經流失，大家熟知的黎姓或金姓多半是漢人或滿人，所以他們真的很珍稀。

    爭取取得原民身分 還原歷史、土地正義

    新竹縣道卡斯族文化協會理事長廖志軒說，他大學才知有道卡斯族，大四更意外發現自己就是道卡斯人，現在正名有法可依了，下一步就是要讓族人順利取得原民的身分。

    該協會總幹事、道卡斯族媳婦邱翊禎說，台灣正努力復振各族母語，但道卡斯語幾乎已無人會講，這方面非常需要國家出手救援。

    「錢合歡」派下子孫錢維政說，九年前、他卅六歲時才發現阿婆沒有拜祖先的秘密，原來他們是竹東二重埔柯湖一帶的道卡斯人。

    他尋根發現其曾祖父在五峰清泉當隘勇，幫清廷抵抗高山原住民族時被出草，遺下的曾祖母得靠皮肉生涯養活子女，才得以綿延一房命脈，這是大時代的血淚，他相信這在當年絕非個案。也因隘勇政策，其先祖派下的土地被清廷強徵，原是地主的他們家族卻淪為佃農必須繳租，這份辛酸他自勉不能忘懷，期待未來國家能還原這段歷史和土地正義。

    七姓公祭祀公業管委會理事長三仁壽（右四），希望未來能尋回失聯的族人、復振族語。（記者黃美珠攝）

