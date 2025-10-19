兒美館收費人氣減 桃市府盤點優化

桃園市兒童美術館，去年9月開始收費後影響參觀人次。（資料照）

桃園市藝文場館因新鮮感減退或實施收費，讓外界憂心人潮減少，以市立兒童美術館為例，去年四月開館創當月七萬人次造訪紀錄，同年九月開始收費後，即下滑到當月一萬五千人次，對此，市府文化局長邱正生表示，將透過強化在地連結、導入特色策展與跨域活動、優化空間與營運模式等策略，推動各場館活化。

議員錢龍表示，兒美館今年七、八月間進館人數四萬一千人次，推算平均每月僅兩萬人次造訪，但與市府原先提供資料指今年二到八月總共三萬一千人次明顯有出入，文化局應精準掌握數據，相信更有助於場館活化。議員于北辰認為，藝文場館雖不以營利為目的，但市府應設法提高人氣，才有可能達到收支平衡。

鍾肇政文學園區 去年收入僅千元

議員林政賢也說，客家事務局轄下也有七大藝文場館，除了台灣客家茶文化館有盈餘，其餘場館都赤字，鍾肇政文學生活園區的去年收入甚至只有一千元。

客家局︰舉辦活動拉抬人氣

客家局官員說明，七大場館持續加強文化品牌，也已透過活動的曝光有效帶動人潮成長，今年各場館的總參觀人數可望成長兩成，後續會透過推動魯冰花節、桐花季、海客文化藝術季、客家音樂節等。

文化局官員表示，文化局的藝文場館多屬文化資產，使用上受限，資產活化時要兼顧保存完整性，因各場館特性、交通、容留人數不同，且平日人流少於假日，應以年度總參觀人數來觀察場館的人氣，以「壢景町」為例，二〇二三年參觀人次共一萬二六六五人次，去年成長到七萬六七二六人次，「憲光二村」去年總參觀人數較前年多出十三萬二〇五三人次，兒美館目前每月進館人數穩定，相信市立美術館落成後，將發揮加乘效應。

將邀多元展覽 檢視空間動線

場館活化方面，文化局將盤點資源、深化地方互動、邀請多元形式展覽提升場館吸引力、檢視場館空間動線與設備條件，並導入民間營運或公私協力共管機制等，強化各場館的永續經營。

