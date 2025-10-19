百年車站打造「談文學」 鐵道映花海

造橋鄉公所結合談文車站及周邊農村地景，打造以「談文學」為名的新景點，近期向日葵花海登場，搭配海線鐵路火車經過，成為一處新賞花景點。（記者彭健禮攝）

苗栗縣造橋鄉境內有山海線鐵路經過，有造橋、談文各一座百年驛站，造橋鄉公所結合談文車站及周邊農村地景，打造以「談文學」為名的新景點，近期向日葵花海登場，搭配海線鐵路火車經過，成為一處新賞花景點。

造橋火車站建於一九〇三年，站長宿舍建於一九三八年，副站長宿舍建於一九一〇年，都是日式木造房舍。多年前，經公所陸續爭取經費修繕、增設及休憩平台、解說導覽設施等，並進行站長、副站長宿舍整建，已成為地方藝文活動辦理之處。

談文車站則建於一九二二年，於二〇〇八年由苗縣府公告登錄為縣定歷史建築，與縣內的後龍大山、通霄新埔及台中日南、追分等五座車站，是台灣海線僅存的五座日治時期木造建築火車站，被稱為台鐵海線「五寶」。

然過去談文車站受關愛程度不如造橋車站，鄉長徐連斌上任後，推動周邊景點串聯，透過地方創生計畫，獲客委會一百五十萬元補助，以談文站為中心，搭配周邊農村風貌，營造「鐵道、花田、稻浪」三大元素的「談文學」景點，期許進而帶動朝陽、談文、龍昇海線三村觀光。

