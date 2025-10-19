巴宰族文化 三代接力傳承保存

苗栗縣巴宰族群協會自2003年起恢復「巴宰過新年」傳統慶典。（苗栗縣府提供）

立法院會十七日三讀通過「平埔原住民族群身分法」。苗栗縣巴宰族群協會創會長潘大州的外孫郭智堯表示，爭取了廿多年，終於「向前跨了一大步！」也讓阿公的願望成真；協會已提出申請，期待早日獲原民會審議通過，以利巴宰族群文化、語言的復振與傳承。此外，因疫情停辦數年的「巴宰過新年」，將於十一月八日於三義鄉鯉魚國小登場，歡迎大家共襄盛舉，同歡慶豐收。

巴宰過新年 11/8歡慶豐收

巴宰族群主要分布於台中市豐原、神岡、后里及苗栗縣三義鯉魚潭附近較靠內陸的區域，屬平埔族一族系。後經歷日治時期及國民政府來台，其文化、語言逐漸式微、流逝，現全國巴宰族群約一萬人。

身為巴宰族裔的已故苗栗縣巴宰族群協會創會理事長潘大州，面臨族語嚴重瀕危、文化產生世代斷層，於二〇〇三年與族人共同成立協會，展開文化復振，現已有年輕第三代投入。郭智堯表示，經阿公、大舅（潘英琦）、小舅（潘英明）任協會理事長接力努力下，除恢復「巴宰過新年」傳統慶典，同時於在地鯉魚潭長老教會週日禮拜後，辦理母語教學、傳統歌謠教唱等，及進行文化考察與數位保存。

「平埔原住民族群身分法」於十七日獲立院三讀通過，明定平埔原住民族群定義、申請原則，中央主管機關為原民會等。郭智堯表示，協會創會時就已提出申請，期待早日獲原民會審議通過，以利巴宰族群文化、語言的復振與傳承。

