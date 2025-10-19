台灣設計展秀產業自主 織好襪堅持台灣機台

業者李東林（右）在台灣設計展，展示「鈦鉌興」的針織機，強調產業自主的重要性。（李東林提供）

台灣設計展田中國際展覽館場，展示多項彰化的「隱形冠軍」，其中織襪業「黑狗運動裝備」的李東林，把「亮點」留給台灣的針織機業者「鈦鉌興」。這是一家創立六十年，位於和美的針織機製造廠，面臨中國、義大利、德國機台業者激烈競爭，不斷提昇技術，李東林耕耘運動襪品牌，堅持用「台灣機」織「台灣襪」。

李東林說，好的襪子，一定要靠一部好的織襪機，世界最好的織襪機主要來自義大利，位於和美的「鈦鉌興」機台，近年靠著自我技術提昇，已能做出同樣針織水準的機台，這次展示，他捨義大利品牌，堅持再購買一部全新「鈦鉌興」機台，就是想告訴國人「產業自主」的重要性。

請繼續往下閱讀...

他表示，他經營運動襪品牌，用台灣機織台灣襪，萬一零件或機台壞掉，工廠端可以立即派員來修理，其次，「鈦鉌興」長期耕耕針織機，技術不輸國外大廠，他可以把自己織襪的心得跟機台業者分享，加速產業自主，不受國際因素或兩岸因素影響。

李東林說，他的運動襪有九成五做內銷，為台灣消費者「織好襪」。台灣的針織機若能跟國際優秀大廠，一較長短，他利用台灣機，才能深耕本土，再布局全球。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法