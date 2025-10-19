環法自行車挑戰賽 2500人日月潭競技

2025環法自行車挑戰賽亞洲首站在日月潭登場，2500多名騎士在全球十大最美自行車道的環潭騎行。（日管處提供）

二〇二五環法自行車挑戰賽亞洲首站，昨在日月潭風景區登場，吸引超過四十國、二五〇〇多名騎士競技，在享有「全球最美自行車道」美譽的環潭地區騎行，不僅選手能相互切磋較勁，也向國際展現日月潭之美，最終由台灣選手洪坤弘率先衝線拿下第一名。

亞洲首站 台灣選手洪坤弘奪第一

日月潭風管處表示，今年再度攜手環法自行車賽（Tour de France）官方授權挑戰賽，並於日月潭舉辦第二屆賽事，成為二〇二五年度的亞洲首站，就連今年環法賽首站總冠軍及雙站衝刺王比利時籍車手Jasper Philipsen也首度來台參加。

此次賽事分為兩組，其中一〇四公里挑戰組有環法官方技術團隊認證，路線從日月潭向山遊客中心出發，行經南投部分鄉鎮，設有兩段環法二級爬坡賽道，讓頂尖選手爭奪登山王「紅點衫」榮耀，最後由泰國職業隊選手Alex Destribois Coudroy拿下。

另有廿九公里經典組，選手可騎在CNN評選為全球十大最美的「日月潭環潭自行車道」，吸引不同年齡層的民眾參加，讓騎士徜徉在日月潭的湖光山色，體驗環法自行車賽氛圍。

增設電輔車組別 鼓勵民眾挑戰

日管處說，環法挑戰賽日月潭站，自去年首度舉辦以來，已成功讓日月潭在國際自行車觀光版圖嶄露頭角，今年更首次在挑戰賽中增設電輔車（E-bike）組別，鼓勵民眾挑戰體能門檻，體驗環法魅力，展現賽事對於永續交通與全民參與的成果，並有助台灣推廣綠色觀光、自行車旅遊，進而與國際賽事接軌。

